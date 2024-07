Nuova nomina nello staff di Gualtieri. Emiliano Minnucci trova lavoro, guadagnerà 80mila euro

Nuova nomina a Palazzo Valentini: Emiliano Minnucci, ex deputato e ex consigliere regionale del Partito Democratico, si unisce agli uffici del sindaco della Città Metropolitana.

Con un’ordinanza del 19 luglio, Gualtieri lo ha scelto come collaboratore per il suo ufficio di supporto, con un salario annuo lordo di 80mila euro. Minnucci entra a far parte degli incarichi fiduciari noti come “articoli 90”, che richiedono solo la nomina del sindaco.

Questa è la quinta assunzione del 2024, preceduta da Andrea Lezzi, Marthin Carella, Alessandro Di Nicola (assessore di Monterotondo) e Stefano Veglianti (ex vicepresidente e consigliere del municipio V di Roma). La squadra cresce di anno in anno, con un boom di 14 nuove nomine nel 2023.

Minnucci ha una lunga carriera politica, iniziata come consigliere comunale nel 1999 e proseguita con l’elezione a sindaco di Anguillara Sabazia nel 2004.

Nel 2008 viene eletto in consiglio provinciale, assumendo il ruolo di capogruppo del Partito Democratico nel 2011. Nel 2012 si candida alle primarie dei parlamentari del PD nella provincia di Roma, risultando poi secondo dei non eletti alla Camera nelle elezioni politiche del 2013.

Dopo le dimissioni di Enrico Gasbarra, eletto al Parlamento Europeo, Minnucci viene proclamato deputato il 25 giugno 2014. Non si ricandida alle elezioni politiche del 2018, ma viene eletto consigliere regionale nel Lazio nelle liste del PD, rimanendo in carica fino al 2023.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙