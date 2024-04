Nuova vita per la piscina comunale di via Manduria al Quarticciolo

La Giunta Capitolina ha approvato il piano di recupero e potenziamento della piscina del Quarticciolo, che dopo otto anni di abbandono vedrà nuova luce grazie a un project financing dal valore complessivo di 1,5 milioni di euro presentato dagli ex dipendenti della struttura.

“Siamo estremamente soddisfatti per l’approvazione del progetto di recupero della piscina comunale del Quarticciolo, specialmente perché sarà un presidio istituzionale nel quartiere e un punto di aggregazione giovanile. Questo rappresenta un passo fondamentale per la comunità locale, che ha atteso otto anni per questo momento, e per promuovere l’attività sportiva nella zona.

Un grazie all’assessore Alessandro Onorato e al sindaco Roberto Gualtieri per l’impegno di questi mesi al fine di rispondere alle esigenze reali del territorio. Il fatto che il progetto preveda anche l’apertura a proposte migliorative da parte di altri investitori dimostra un’impegno dell’Amministrazione per coinvolgere la comunità e massimizzare il beneficio per tutti.

Inoltre, la promessa di creare nuovi posti di lavoro e offrire opportunità per praticare nuoto a prezzi accessibili mostra un impegno reale per il benessere della comunità e per contrastare il degrado pubblico. È davvero una storia di rinascita che merita di essere celebrata”.

Lo dichiarano in una nota congiunta Mauro Caliste presidente del Municipio V e Marco Ricci assessore allo Sport.

