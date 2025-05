Nuove armi per la Polizia Locale: il Comune acquista 3.800 pistole

In una città dove ogni giorno si combatte una battaglia contro il caos urbano, la burocrazia e l’illegalità diffusa, anche i vigili urbani hanno bisogno di armi all’altezza della sfida.

E così, dopo anni di segnalazioni e allarmi inascoltati, il Comune di Roma corre ai ripari: in arrivo 3.800 nuove pistole, fondine e caricatori per la Polizia Locale. Spesa prevista: 2,47 milioni di euro.

Una scelta che non passa inosservata, né nei palazzi istituzionali né tra i cittadini. Ma per il Campidoglio non si tratta di un lusso, bensì di una necessità urgente.

Pistole rotte e vigili disarmati

La situazione attuale, descritta nero su bianco nei documenti ufficiali di gara, è tutt’altro che rassicurante: su 4.510 agenti abilitati all’uso dell’arma, 1.800 sono ancora sprovvisti di pistola, mentre molte delle armi in dotazione sono “soggette a rotture e malfunzionamenti non riparabili”, risalenti a dotazioni assegnate anni, se non decenni, fa.

Una condizione che, denunciano da tempo i sindacati di categoria, mette a rischio la sicurezza degli agenti e la loro operatività. Senza contare che, tra pensionamenti e nuove assunzioni, Roma si prepara ad accogliere almeno 1.000 nuovi vigili urbani nei prossimi mesi. Anche loro dovranno essere armati.

La scelta: continuità con il modello tedesco

L’obiettivo è dotare i nuovi agenti (e sostituire le armi obsolete) con lo stesso modello già acquistato nel 2023: la Heckler & Koch SFP9, pistola semiautomatica di fabbricazione tedesca, calibro 9×19 Luger. Robusta, sicura, precisa. E soprattutto, già nota agli operatori in servizio.

Il modello è stato fornito lo scorso anno da T.F.C. S.r.l., azienda che si era aggiudicata la fornitura per 1.200 unità. Ora il Comune punta a proseguire sulla stessa linea: “È l’unica arma in grado di garantire pienamente le esigenze operative e logistiche del Corpo”, si legge nel bando.

Una città più sicura… anche per chi la protegge

Dietro questo investimento non c’è solo una questione tecnica. C’è una visione politica e operativa: una Capitale più sicura passa anche per la sicurezza di chi la serve. I vigili urbani non sono più solo addetti al traffico e alle multe. Oggi intervengono in sgomberi, manifestazioni, emergenze, controlli sul territorio.

E allora, dicono dal Campidoglio, non possono farlo a mani nude o con armi difettose.

Il regolamento comunale prevede, dal 2009, che ogni agente abilitato possa portare una pistola, e che il numero di armi sia superiore del 5% rispetto al personale armato.

Una precauzione pensata per far fronte a rotture o emergenze. Ma con il progressivo deterioramento dell’attuale arsenale, quella riserva rischiava di esaurirsi del tutto.

E ora?

Nei prossimi mesi partirà l’acquisto e la distribuzione delle nuove dotazioni. L’obiettivo è chiaro: rimettere in sicurezza l’intero corpo della Polizia Locale.

