Nuove attività gratuite di formazione digitale per anziani, migranti e cittadini fragili

L’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute e la Fondazione Mondo Digitale hanno firmato un accordo, della durata di 4 anni, per la promozione di programmi rivolti alle categorie a rischio di esclusione, che aiutino ad acquisire competenze digitali.

Le attività, gratuite, si svolgeranno su tutto il territorio cittadino e potranno essere seguite anche on line. Saranno rivolte in particolare a: anziani, cittadini fragili, operatori e volontari, migranti e persone inserite in percorsi di reinserimento sociale.

L’utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici è sempre più fondamentale per ridurre le disuguaglianze e contrastare la povertà educativa. Da qui la necessità di promuovere la conoscenza del mondo digitale con attività finalizzate ad acquisire alcune competenze che aiutino le persone più fragili a scoprire i vantaggi della tecnologia, per trarre benefici anche nella vita di tutti giorni e sentirsi meno isolati.

Alcuni progetti saranno rivolti anche alla formazione di giovani per percorsi di inclusione lavorativa. L’accordo prevede inoltre alcuni corsi digitali nei centri anziani di Roma Capitale.