Nuove regole per colonnine ricarica negli impianti di carburante

Roma accelera sulla mobilità elettrica. Le nuove regole approvate per l’inserimento delle colonnine di ricarica negli impianti di carburanti, faciliteranno la diffusione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Con la modifica del Piano Carburanti del Comune di Roma, la città diventa più connessa, sostenibile e accessibile e ancora più pronta a rispondere alla crescente domanda di mobilità elettrica, contribuendo in modo concreto agli obiettivi di transizione energetica a livello nazionale ed europeo.

La delibera, proposta dall’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli e dall’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, approvata in Giunta e ratificata ieri dall’Assemblea Capitolina, consentirà infatti l’installazione delle colonnine di ricarica all’interno degli impianti di carburanti, senza che ciò vada nel computo della superficie utile lorda.

Questo intervento garantirà una diffusione capillare della rete di ricarica in tutta la città, rendendo l’utilizzo dei veicoli elettrici ancora più pratico e conveniente per i cittadini e le cittadine.

Inoltre, il provvedimento contribuirà a rendere Roma una città più competitiva e innovativa, capace di attrarre nuovi investimenti e migliorare la qualità della vita dei residenti e di chi lavora o visita la capitale.

“Questa delibera segna un passo decisivo nel nostro impegno per costruire una Roma più verde, innovativa, sostenibile. In questo quadro, prevedere e semplificare l’inserimento delle colonnine di ricarica all’interno delle stazioni di servizio significa rendere più semplice la vita quotidiana per i cittadini e le cittadine, promuovendo al contempo un modello di sviluppo che stimola la crescita economica e contribuisce a ridurre le emissioni.

La modifica del regolamento risponde alle sfide moderne della città, che si sta orientando sempre più verso la mobilità elettrica come leva concreta per un cambiamento positivo e duraturo. La transizione energetica è un impegno che coinvolge tutti e tutte, e oggi stiamo facendo un passo in avanti che permetterà a Roma di essere ancora più competitiva e pronta per le sfide future.

Potenziare la rete di ricarica significa migliorare la qualità della mobilità urbana e attrarre nuovi investimenti, rendendo Roma un modello di innovazione. Questo intervento avrà un impatto positivo sulla qualità della vita, perché una città più verde è anche una città più vivibile, più innovativa e più accessibile per tutti i romani e le romane e per le generazioni future,”, ha dichiarato Monica Lucarelli, assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale.

Il provvedimento snellisce anche le procedure autorizzative, riducendo i tempi di attesa per gli investitori e offrendo un contesto normativo più chiaro e incentivante per chi desidera sviluppare nuove infrastrutture di ricarica.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.