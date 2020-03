Nuovi calendari in materia di raccolta rifiuti Porta a Porta

L’AMA ha diramato i nuovi calendari di raccolta porta a porta e le indicazioni da seguire per la gestione rifiuti a seguito dell’emergenza e delle misure in materia di contenimento del “CODIV 19″. Si prega di esporre sacchi e contenitori nei giorni e negli orari indicati e di ritirarli dopo l’avvenuto svuotamento.



Per le esposizioni entro le ore 07.00 il ritiro dei contenitori, da parte degli utenti, dovrà avvenire entro e non oltre le ore 16.00. Per le esposizioni entro le 14.00 il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre le ore 23.00. Inoltre l’Isituto Superiore di Sanità ha fornito indicazioni in materia di: Come raccogliere e gettare i rifiuti domestici e Consigli per gli ambienti chiusi.

Ecco i nuovi calendari per aree geografiche in materia di raccolta Porta a Porta:

Colli Aniene lato viale Bardanzellu (lato largo Franchellucci)

SCARTI ALIMENTARI E ORGANICI LUNEDì – MERCOLEDì – VENERDì ENTRO LE ORE 14.00 CARTA, CARTONE, CARTONCINO VENERDì ENTRO LE ORE 07.00 CONTENITORI IN PLASTICA E METALLI MERCOLEDì ENTRO LE ORE 07.00 MATERIALI NON RICICLABILI LUNEDì ENTRO LE ORE 07.00 CONTENITORI IN VETRO TUTTI I GIORNI UTILIZZARE LE CAMPANE SU STRADA

Vie interessate : L.Go Franchellucci, L.Go Vanoni, P.Zza Loriedo, Via Alberini, Via Bardanzellu, Via Campilli, Via Canaletti Gaudenti, Via Cingolani, Via Corsanego, Via D’onofrio, Via Franceschini, Via Guardati, Via Martinelli, Via Melandri, Via Orano, Via Sommovigo, Via Togni,

Colli Aniene lato viale Bardanzellu (lato via Amendola)

SCARTI ALIMENTARI E ORGANICI MARTEDì – GIOVEDì – SABATO

ENTRO LE ORE 14.00 CARTA, CARTONE, CARTONCINO VENERDì ENTRO LE ORE 07.00 CONTENITORI IN PLASTICA E METALLI MERCOLEDì ENTRO LE ORE 07.00 MATERIALI NON RICICLABILI LUNEDì ENTRO LE ORE 07.00 CONTENITORI IN VETRO TUTTI I GIORNI UTILIZZARE LE CAMPANE SU STRADA

Vie interessate : via Amendola,via Balabanoff, via Calosso, via Compagna, via Ciasca, via Gullo, via Marazza, via Ruini, via Spataro, via Togliatti (civ. pari), via Zanardi



Colli Aniene lato viale Sacco e Vanzetti (area tra via Palmiro Togliatti e via Grotte di Gregna)

SCARTI ALIMENTARI E ORGANICI LUNEDì – MERCOLEDì – VENERDì ENTRO LE ORE 14.00 CARTA, CARTONE, CARTONCINO MARTEDì ENTRO LE ORE 07.00 CONTENITORI IN PLASTICA E METALLI SABATO ENTRO LE ORE 07.00 MATERIALI NON RICICLABILI GIOVEDì ENTRO LE ORE 07.00 CONTENITORI IN VETRO TUTTI I GIORNI UTILIZZARE LE CAMPANE SU STRADA

