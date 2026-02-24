Nuovi cantieri metro C: modifiche alla viabilità

Mercoledì 25 febbraio è in programma l’avvio dei cantieri della tratta T2 della Metro C, con le future stazioni di Chiesa Nuova, Castel Sant’Angelo/piazza Pia, Ottaviano e Mazzini.

Sono previste modifiche temporanee alla viabilità con riorganizzazione degli attraversamenti pedonali e limitazione alla sosta nelle aree interessate dai lavori.

I DETTAGLI

– Nell’area di piazza della Chiesa Nuova è prevista la chiusura di via Cerri, la chiusura temporanea dell’accesso a vicolo del Governo Vecchio, lo spostamento dell’area taxi in via Larga, la soppressione della fermata bus su piazza della Chiesa Nuova in direzione lungotevere, l’inversione del senso di marcia in via Sora che diventa a senso unico da corso Vittorio Emanuele a via del Pellegrino.

– nell’area del cantiere per la stazione di piazza Pia sarà vietato l’accesso ai giardini di Castel Sant’Angelo da lungotevere Castello, lato piazza Pia, in viale Ceccarelli.

– per i lavori nella stazione Ottaviano, in via Barletta saranno occupati i marciapiedi centrali, la pista ciclabile e porzioni della sede stradale.

Sarà possibile percorrere la strada in una corsia centrale a senso unico, da viale delle Milizie a viale Giulio Cesare, con svolta su via Famagosta.

Sempre in via Barletta, dalle 10,30 di mercoledì 25 febbraio, saranno soppresse le fermate bus e deviate le linee 32, 490, 590, nMA e n3d: percorreranno via Carlo Alberto dalla Chiesa e viale delle Milizie.

– per i lavori della stazione Mazzini, l’area di cantiere occuperà l’area centrale di viale Mazzini da via Andreoli / via Fulcieri Paulucci de Calboli a viale Angelico e parti delle carreggiate dei primi tratti di via Giunio Bazzoni e via Monte Santo.

La viabilità su viale Mazzini sarà garantita su una corsia per ogni senso di marcia, con spazi per la sosta vicino alle aree di cantiere.

La circolazione su via Bazzoni diventa a senso unico verso via Silvio Pellico.

Aggiornamenti e dettagli sul sito Roma Servizi per la Mobilità .

