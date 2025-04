Nuovi occhi elettronici per Roma, ma l’attivazione dei varchi ZTL slitta: ecco cosa sta succedendo

La capitale si sta preparando a un cambiamento significativo nel traffico urbano, ma i cittadini dovranno aspettare ancora un po’.

Sono infatti in corso i preparativi per l’installazione di nuovi varchi che regoleranno l’accesso alla Ztl Fascia Verde, ma la loro attivazione è stata rinviata.

Roma Servizi per la Mobilità ha appena lanciato una “procedura negoziata senza bando” per l’affidamento di lavori destinati alla realizzazione e alla messa in sicurezza di diverse aree stradali della città.

Il progetto, del valore di 5,25 milioni di euro, prevede l’implementazione di sistemi avanzati per regolare il traffico e rendere Roma sempre più “green”.

La ZTL Fascia Verde è uno degli obiettivi principali del piano di mobilità sostenibile, pensato per contrastare l’inquinamento e ridurre il traffico nelle zone più sensibili della capitale.

La nuova procedura ha come scopo la realizzazione di infrastrutture vitali per il corretto funzionamento di questi sistemi elettronici, ma, nel frattempo, i varchi elettronici già installati non entreranno in funzione come previsto in primavera.

I lavori e la strategia della ZTL Fascia Verde

La ZTL Fascia Verde è solo una parte del progetto più ampio che Roma Servizi per la Mobilità sta sviluppando, in parte finanziato dal Dpcm Giubileo.

L’idea di fondo è quella di completare il sistema di varchi elettronici, permettendo il controllo automatico degli accessi nelle zone più trafficate e inquinanti della città.

Questo, insieme all’introduzione di nuove ZTL ambientali, contribuirà a migliorare la qualità dell’aria, ridurre il congestionamento e dare un forte segnale di sostenibilità.

Le aziende che risponderanno all’appalto dovranno non solo occuparsi della realizzazione delle opere civili (cavidotti, plinti per i sostegni e installazione della segnaletica), ma anche procedere con il cablaggio e l’installazione degli apparati elettronici, tra cui telecamere e sensori avanzati.

Ma questi interventi non si limiteranno alla sola ZTL Fascia Verde: Roma punta a una città più intelligente, con zone a traffico limitato e aree ad emissione zero, anche nel cuore del centro storico.

La “sospensione” dei varchi elettronici già installati

Tuttavia, nonostante il lavoro in corso, i varchi elettronici già installati non sono ancora operativi. I 50 varchi inizialmente previsti per essere attivati in primavera sono stati rimandati. I tecnici spiegano che i tempi necessari per l’attivazione sono più lunghi del previsto.

Al momento, le regole per l’accesso alla ZTL Fascia Verde rimangono sospese, ma potrebbero entrare in vigore già entro la fine dell’anno, quando scadrà la proroga per i diesel Euro 4.

Questo rinvio riguarda soprattutto le auto più inquinanti: quelle alimentate a benzina euro 0, 1, 2 e i diesel fino a Euro 3, che non potranno entrare nella ZTL Fascia Verde una volta che il sistema sarà attivo.

Le nuove limitazioni hanno l’obiettivo di alleggerire l’impatto ambientale, ma senza i varchi elettronici, queste regole non sono applicabili, seppur già fissate.

