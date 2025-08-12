Categorie: Ambiente
Nuovi orari per ville e parchi storici

Stabiliti apertura e chiusura per Borghese, Ada, Pamphili, Centocelle e P.zza Vittorio

Redazione - 12 Agosto 2025

Con determinazione dirigenziale Roma Capitale ha affidato alla Società Risorse per Roma S.p.A. il servizio di apertura e chiusura degli accessi di Villa BorgheseVilla AdaVilla PamphiliParco di Centocelle Piazza Vittorio (Giardini Nicola Calipari) fino al 31 dicembre 2027.

Gli orari stabiliti prevedono diversi periodi:

06.30 – 08.30 e 17:00 – 19:00 periodo novembre – febbraio;

06:30 – 08:30 e 19:00 – 21:00 periodo marzo – aprile e settembre – ottobre;

06:30 – 08:30 e 20:00 – 22:00 periodo maggio – agosto.

Maggiori informazioni sulle pagine del Dipartimento tutela ambientale

