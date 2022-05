Nuovi toponimi, via libera della Giunta Capitolina

Roma avrà a breve nuove vie e aree verdi dedicate a varie personalità, come l’attrice francese Simone Signoret o il regista Ettore Scola o alla memoria di eventi che hanno particolarmente segnato la storia recente della città, come il crollo di via di Vigna Jacobini.

La Giunta capitolina ha dato il via libera a una delibera che denomina nuove aree di circolazione e zone verdi della città, così come approvate all’unanimità dalla Commissione Consultiva di Toponomastica, presieduta dall’assessore alla Cultura, Miguel Gotor.

Queste alcune delle nuove intitolazioni:

1. L’intitolazione di una strada all’interno di Villa Doria Pamphilj all’attrice francese Simone Signoret, che si inquadra nell’ambito del gemellaggio tra le città di Roma e Parigi, dove verrà dedicata una strada a Monica Vitti;

2. L’intitolazione, nel quartiere Trionfale (Municipio XIV), del Belvedere del Parco di Monte Ciocci (set del film “Brutti Sporchi e Cattivi”) al regista Ettore Scola;

3. La denominazione dell’area verde di piazza Piero Puricelli (Municipio Roma XI – Arvalia Portuense) come “Giardino delle Vittime di Via di Vigna Jacobini” (16 dicembre 1998)”;

4. La denominazione dell’area verde all’interno di Piazza della Libertà a Prati (Municipio I) a Luigi Bigiarelli, fondatore della Società Sportiva Lazio.

Le nuove intitolazioni di aree pubbliche che si avranno presto in città valorizzano, tra le altre cose, legami storici della città, come quello con Parigi, grazie al viale che porterà il nome della grande artista francese Simone Signoret. Ma con queste nuove intitolazioni si rende omaggio anche a importanti figure a livello culturale, come Ettore Scola, delle scienze, delle arti, della resistenza e dello sport, per non parlare del fatto che un’area verde sarà dedicata alle vittime di via di Vigna Jacobini, onorando una promessa fatta nelle scorse settimane dall’amministrazione comunale e dall’XI Municipio.

Oltre a quelle che sono state già menzionate, queste sono le nuove intitolazioni previste dalla delibera:

· Rampa Angelica Kauffmann, via dei Cocci, nel Municipio I;

· Via Budoni, nel Municipio VI;

· Via Nasso, Via Cicladi, Via Delo, Via Lidia La Face, Via Franco Rasetti, Via Giuseppe Mazzarelli, nel Municipio IX;

· Largo Giuseppe Testa, Nel Municipio XI;

· Via Nora Federici, Via Luigi Bianchi, Via Maria Pastori, Via delle Cinque Terre, Via Golfo del Tigullio, nel Municipio XII;

· Parco Ole Kirk Kristiansen (fondatore della Lego), nel Municipio XIV;

· Parco Cardinale Eugène Tisserant, Parco Giulio Ruzzi, nel Municipio XV;

Il provvedimento – eccezion fatta per l’intitolazione a Ettore Scola del Belvedere del Parco di Monte Ciocci, per il quale è necessaria la deroga da parte della Prefettura non essendo ancora passati 10 anni dal suo decesso – è immediatamente esecutivo.