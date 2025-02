Nuovo blitz al Quarticciolo, centinaia di militari e agenti per controlli antidroga e sfratti

Il Quarticciolo non trova pace. Da questa mattina, appena l’alba è spuntata, è partita un’altra vasta operazione di controllo nella periferia est di Roma.

Circa 200 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, divisi tra l’Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), il Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (Gssu), e il V Gruppo Prenestino e Casilino, sono scesi in campo con un solo obiettivo: ripristinare la legalità e la sicurezza nel quartiere.

A supporto degli agenti locali, in campo anche uomini della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. L’operazione, che vede anche la presenza del personale Ater e della Sala Operativa Sociale, sta concentrando gli sforzi su un ampio raggio di controlli, che vanno da verifiche a tappeto sul territorio, fino a perquisizioni all’interno di alcuni alloggi.

Un’ulteriore dimostrazione dell’impegno delle forze dell’ordine nel voler rendere il quartiere sicuro, dopo una lunga scia di operazioni mirate.

Quella di oggi non è, infatti, l’unica operazione al Quarticciolo. Pochi giorni fa, sei pusher erano stati arrestati dai Carabinieri durante un’operazione simile.

La lotta contro lo spaccio e l’illegalità è costante, e il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, è stato chiaro nel suo intervento: “La priorità è restituire ai residenti un luogo sicuro dove vivere“. Un messaggio forte, che sottolinea l’intento di azzerare la criminalità che ha infestato la zona.

“Le forze dell’ordine stanno dimostrando un spirito di squadra encomiabile, lavorando senza sosta e con determinazione per riportare ordine e decoro in questo quartiere. Non ci fermeremo finché la legalità non sarà completamente ripristinata“, ha dichiarato il Prefetto qualche settimana fa, soprattutto dopo gli episodi di violenza che hanno segnato il quartiere, come l’aggressione ai danni degli agenti di Polizia e Carabinieri durante alcune operazioni.

Il blitz di questa mattina è solo l’ultimo di una serie di interventi a ritmo serrato. Con un imponente schieramento di forze dell’ordine, tutte unite contro il crimine, la città dimostra di non arretrare.

