Nuovo blitz per l’ex Penicillina di via Tiburtina: un copione che si ripete

L’alba di oggi giovedì 13 giugno 2024 ha visto un nuovo sgombero dell’ex Penicillina di via Tiburtina, l’ennesimo capitolo di una storia che si ripete da ormai sei anni.

Le forze dell’ordine hanno trovato tre persone all’interno dello stabile fatiscente, ma si sospetta che altri occupanti abbiano abbandonato la struttura prima del blitz.

Questo sgombero è il quarto negli ultimi sei anni, dopo quelli dell’ottobre 2023, maggio 2022 e dicembre 2018. La situazione sembra non avere fine e l’ex Penicillina rimane un luogo di degrado e pericolo, come dimostrato dal recente incidente di un 18enne che, entrato per scattarsi un selfie, è precipitato ed è stato trasportato in ospedale.

L’episodio ha spinto il comitato per l’ordine e la sicurezza a ordinare un nuovo sgombero, che segue di poco quello dell’ex officine Romanazzi.

Nonostante gli sgomberi, la situazione non migliora e gli occupanti cercano rifugio in altre strutture occupate, come accaduto a Tor Sapienza, dove un ex occupante dell’ex Penicillina è stato respinto e aggredito.

