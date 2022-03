Nuovo flsh mod della primaria Balabanoff il 29 marzo

Oggi martedì 29 marzo 2022 a sfilare per la pace nel plesso della scuola Balabanoff saranno i ragazzi più piccoli ossia quelli della scuola primaria. Anche i ragazzi della scuola elementare e le loro insegnanti hanno voluto dare un segnale contro questa guerra insensata che non avrebbe mai dovuto iniziare. Il loro messaggio arriverà domattina con “I COLORI DELLA PACE”, attraverso un flash mob che si terrà nei giardini della scuola primaria.

Inizieranno alle 9,00 “A ritmo di pace” i ragazzi delle classi prime, alle 9,45 sarà la volta delle classi seconde con “La danza della pace” e alle 10,30 sarà la volta dei ragazzi di terza elementare con “Colours of Peace”. Concluderanno la manifestazione i ragazzi delle classi quarte e quinte (ore 11,15 e 12,00) rispettivamente con “C’era un ragazzo” ed “Imagine”.

I più piccoli vogliono lanciare il loro messaggio di pace… ASCOLTIAMOLI!

Mettiamo fine a questa pazzia e ricordiamoci che Gandhi ci ha insegnato un’altra via per la pace attraverso la non violenza: “Il genere umano può liberarsi della violenza soltanto ricorrendo alla non-violenza. L’odio può essere sconfitto soltanto con l’amore. Rispondendo all’odio con l’odio non si fa altro che accrescere la grandezza e la profondità dell’odio stesso. Gandhi”.