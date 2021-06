Nuovo francobollo dedicato a Roma

Questa mattina, 30 giugno 2021, la sindaca Virginia Raggi ha presentato il francobollo dedicato a Roma nell’ambito della serie tematica “Il patrimonio naturale e paesaggistico”, Serie Turistica “L’Italia Riparte”, emessa oggi dal Ministero dello Sviluppo Economico per le città di Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli e Palermo.

Durante la cerimonia – che si è svolta in Piazza Augusto Imperatore, davanti al Mausoleo di Augusto – è stato effettuato l’annullo filatelico, alla presenza di Maria Bianca Farina, presidente di Poste Italiane, e di Antonio Palma, presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

I francobolli, distribuiti da Poste Italiane, sono stati stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ‘rotocalcografia’, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente. Ciascuna vignetta riproduce una veduta della città rappresentata: per Roma, è stato raffigurato uno scorcio di piazza di Spagna con la fontana della Barcaccia in primo piano, la scalinata di Trinità dei Monti e la Chiesa della Santissima Trinità dei Monti sullo sfondo. Vedi un’immagine completa del francobollo.

Completano i francobolli il messaggio comune “L’ITALIA RIPARTE” e le rispettive diciture per ogni città protagonista dell’iniziativa: “ROMA TI ASPETTA”, nel caso della Capitale.

L’étoile del Teatro dell’Opera di Roma Rebecca Bianchi, accompagnata da Michele Satriano, si sono esibiti in un estratto de “Il lago dei Cigni”. Al termine della cerimonia è stato effettuato l’annullo filatelico del francobollo dedicato a Roma

“L’Italia riparte, Roma ti aspetta: è il messaggio beneaugurante del francobollo dedicato alla Capitale su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha voluto omaggiare le principali città turistiche del nostro Paese in collaborazione con Poste Italiane e con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Un segno di speranza per il futuro, cui guardiamo con fiducia a partire da quelli che sono i tesori paesaggistici, artistici e culturali che rappresentano la nostra identità nel mondo, le nostre eccellenze. Per Roma, è stata scelta l’immagine rappresentativa di piazza di Spagna, entrata a far parte dell’immaginario collettivo e da sempre nel cuore di cittadini e turisti. Abbiamo voluto presentare questo francobollo così prezioso davanti al Mausoleo di Augusto, la cui riapertura è uno dei simboli della ripartenza della città, arricchendo la cerimonia con un’esibizione dei danzatori del Teatro dell’Opera di Roma, altra istituzione fondamentale per il rilancio della Capitale”, ha dichiarato la sindaca Virginia Raggi.

“Il francobollo che oggi presentiamo dedicato alla città di Roma è uno dei sei francobolli emessi contemporaneamente appartenenti alla serie tematica “il patrimonio naturale e paesaggistico”, c.d. Serie Turistica”. Quest’anno Roma ha ricevuto un’attenzione particolare, che ha visto una precedente emissione di un Francobollo ed una moneta celebrativa da 2 euro dedicati al 150° Anniversario dell’istituzione di Roma Capitale, entrambe le opere realizzate e prodotte sempre dal Poligrafico e Zecca dello Stato ad opera delle sapienti mani dei nostri artisti disegnatori e incisori. Il Poligrafico e Zecca dello Stato, realtà ricca di competenze e professionalità, che ho l’onore di presiedere, ha reso ancora una volta un degno omaggio a questa magnifica ed eterna città con un prodotto d’arte così amato e ricercato qual è il francobollo che oggi presentiamo”, ha dichiarato Antonio Palma, presidente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.