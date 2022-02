Nuovo incarico Coni nel V municipio per Fabio Spadaccia

Il presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola, ha ufficializzato la squadra dei collaboratori che avranno il compito di assicurare i rapporti a livello locale con le società sportive e collaborare con i municipi per il perseguimento dei fini istituzionali del Coni ed essere di supporto per iniziative e problematiche connesse all’attività e all’impiantistica sportiva.

Per il Municipio V è stato scelto Fabio Spadaccia a cui, io e Marco Ricci Assessore allo Sport del Municipio, facciamo i nostri più sentiti auguri per il nuovo incarico, certi che sarà un valido supporto per le realtà sportive del nostro territorio.

Così in un comunicato Mauro Caliste Presidente Municipio V