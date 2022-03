Nuovo ordine di sequestro per il rimessaggio Camper di via Casilina, 700

Incontri e sopralluoghi a non finire, l’ultimo dei quali ha visto la partecipazione sia del municipio V con il Presidente Caliste e l’Assessore all’Ambiente Edoardo Annucci che, insieme a cittadini e Associazioni hanno accompagnato l’Assessore Comunale Sabrina Alfonsi. Una inversione e di tendenza rispetto al passato che però non basta, tanto sono datate le questioni aperte, ad iniziare dalla bonifica del Canalone.

È ovvio che si sta operando, ma non quanto basta, occorre fare di più ad iniziare dalle questioni aperte sul Parco Archeologico di Centocelle e che vanno dalle bonifiche agli accessi in sicurezza, dai rottamatori agli insediamenti abusivi, dai lavori dell’ampliamento alla musealizzazione delle Ville Romane alla messa in Sicurezza e restauro dell’Antica Osteria di Centocelle.

E da ieri pomeriggio si è aggiunto il rimessaggio camper di via Casilina 700, la LPG che è stata posta sotto Sequestro dalla Guardia di Finanza. Già alcuni mesi fa la parte del rimessaggio destinato alle brevi soste da parte di turisti era stata posta sotto sequestro da parte della Questura a cui era seguito un ricorso presso il TAR avverso al provvedimento. Da anni si chiede la regolarizzazione della struttura, che non dimentichiamolo ha versato alle Casse Comunali centinaia di migliaia di euro incassati per la Tassa di Soggiorno e altrettanti ad Atac Spa per l’acquisto e vendita di Titoli di viaggio.

Finora non si è mosso nulla o comunque non si hanno notizie circa un iter certo per la regolarizzazione della struttura che, lo ricordiamo, occupa circa 38.000 mq.

Una struttura ottimamente tenuta con siepi e alberi ben curati al contrario del Parco dove sostano ben 373 veicoli che qualora non si trovasse una soluzione invaderanno le strade sia del municipio V che di quelli circostanti a cui vanno aggiunti tutti quelli delle decine di turisti in arrivo nella nostra città a bordo delle loro case viaggianti.

Stavolta il provvedimento di Contestazione è arrivato nientemeno che dal cielo. Sì, proprio dal cielo, scaturita infatti da una missione di volo operativo rientrante in una più vasta e programmata attività finalizzata tra l’altro alla tutela ambientale, da lì il successivo controllo a terra che ha portato ad una serie di contestazioni.

È tempo che il Comune di Roma dica la sua, personalmente ricordo che la questione della LPG l’ha sollevata durante una audizione che il CdQ di Centocelle Storica ebbe con la Commissione Capitolina all’Ambiente allora presieduta dall’On.le De Príamo nel periodo che vedeva Alemanno Sindaco di Roma.

Quello che è accaduto ieri altro non è che il frutto dell’inazione durata oltre 10 anni.

I verbalizzanti parlano ancora di proprietà Demaniale cosa che non è più in quanto finalmente oggi è del Comune di Roma.

IL VIDEO

https://youtu.be/VohCxoMcaaA