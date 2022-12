Nuovo percorso Agility Dog nel Parco della Resistenza nel Primo Municipio 

L’area cani del Parco della Resistenza nel Municipio I è stata dotata di un nuovo percorso Agility Dog, attrezzato con cerchio pneumo, sbarra a varie altezze, ponte alto pedana basculante e slalom. Lo ha inaugurato oggi l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi insieme al Consigliere comunale Youri Trombetti e ad Adriano Pace, responsabile dell’Associazione Educamicane cui è stata affidata la gestione dell’area. L’Assessora Alfonsi ha anche illustrato lo stato di avanzamento del piano di realizzazione di analoghi percorsi Agility, avviato nel giugno scorso, in aree individuate in ciascuno dei municipi che saranno completati entro l’anno e degli altri interventi di riqualificazione delle aree cani.

Questi gli interventi suddivisi per Municipi:

Municipio II: il percorso Agility è in fase di realizzazione

Municipio III: percorso Agility completato al Parco Talenti, insieme alla installazione di nuove panchine e del rifacimento della recinzione

Municipio IV: percorso Agility completato nel Parco Placidia- Ottoboni insieme alla posa di due nuove panchine

Municipio V: percorso Agility in via di realizzazione nel Parco ex Forte Prenestino dove sono anche previsti la posa di panchine, di nuovi cancelli pedonali e un cancello carrabile e il rifacimento della recinzione metallica. Sono stati completati gli interventi al Parco delle Energie con l’installazione di panchine, un cancello carrabile e nuova recinzione.

Municipio VI: in corso di realizzazione percorso Agilty presso l’area di Ponte di Nona– Colle Monfortani. Al Parco delle Canapiglie sono stati installati due nuovi cancelli e nuove panchine

Municipio VII: il percorso Agility è in fase di realizzazione

Municipio VIII: completato il percorso Agility nell’area cani di largo Beato Placido Riccardi insieme al rifacimento della recinzione e alla posa di due cancelli pedonali e uno carrabile.

Municipio IX: completato il percorso Agility nel Comprensorio Torrino Sud – Piazzale Hazon e Via Fiume Bianco. Nell’area di Via Achille Campanile è stata ripristinata la recinzione e posati tre nuovi cancelli. Inoltre, è in corso di realizzazione una nuova area cani nel Comprensorio Acqua Acetosa Ostiense ed è stata riqualificata l’area cani del Parco Campagna Spinaceto, Via Caduti della Resistenza con nuovi cancelli, panchine e recinzione metallica.

Municipio XI: completato il percorso Agility a Villa Bonelli

Municipio XII: in corso di realizzazione il percorso Agility nell’area del Comprensorio Bravetta, Via dei Capasso

Municipio XIII: in corso di realizzazione il percorso Agility all’interno di Villa Veschi

Municipio XIV: in corso di realizzazione il percorso Agility presso l’area cani a Ottavia, Via Cesira Fiori

Municipio XV: completato il percorso Agility al Parco Nino Papacci in Via di Grottarossa e ripristinata la recinzione metallica dell’area cani in Via dell’Alpinismo.

“L’inaugurazione del percorso Agility al Parco della Resistenza restituisce alla cittadinanza, dopo interventi di completa bonifica, di sfalcio e di rimozione di rifiuti un’area rimasta chiusa e abbandonata ad un grave degrado per molto tempo. Sono quindi 8 i percorsi Agility già realizzati dei 14 previsti che saranno completati entro le prossime settimane. A questi si sono aggiunti altri interventi di riqualificazione di aree cani degradate e vandalizzate. E’ un ulteriore tassello che si inserisce nel lavoro intrapreso sulla tutela del benessere degli animali, su cui siamo impegnati su più fronti. Stiamo lavorando per migliorare l’accoglienza dei cani e gatti abbandonati e promuoverne l’adozione. E’ in fase di progettazione definitiva l’ampliamento del Canile della Muratella e della realizzazione del primo ospedale veterinario pubblico di Roma con uno stanziamento di oltre 6 milioni di euro. In più sono stati destinati 1,8 milioni di euro per la gestione di canili e gattili. A breve, infine, verrà designato il Garante dei diritti degli Animali di Roma, la cui istituzione ha visto il consenso unanime dell’Assemblea Capitolina” ha dichiarato l’Assessora Alfonsi

“L’affidamento di questa nuova area alla nostra Associazione è un segno importante da parte dell’attenzione del Comune, per la quale ringrazio l’Assessora Alfonsi, e del Municipio per il lavoro che le Associazioni svolgono sul territorio e siamo contenti di poter restituire uno spazio accogliente per i cani e per i cittadini. Il percorso agility appena inaugurato renderà ancora più piacevole e divertente portare i nostri amici a quattro zampe in questo parco” aggiunge Adriano Pace, responsabile di Educamicane.