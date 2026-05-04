Nuovo piano parcheggi a Casal Bertone: residenti divisi sul futuro del quartiere
Il progetto prevede la creazione di nuove zone pedonali e la ridistribuzione dei posti auto per migliorare il decoro urbano e ridurre lo smog
Lunedì 27 aprile 2026, il Comune di Roma ha presentato il nuovo piano della viabilità per Casal Bertone nel IV Municipio. Il progetto prevede la creazione di nuove zone pedonali e la ridistribuzione dei posti auto per migliorare il decoro urbano e ridurre lo smog nel quartiere.
I dettagli del piano
L’intervento partirà dai tratti adiacenti a piazza Santa Maria Consolatrice. Il Comune vuole allargare i marciapiedi. Questo comporterà la perdita di circa trenta posti auto per i residenti. Verranno però installate nuove rastrelliere per le biciclette e panchine moderne.
La reazione del quartiere
Molti cittadini sono preoccupati. Trovare parcheggio a Casal Bertone è già una sfida quotidiana. Alcuni commercianti temono che i clienti abbiano meno accesso ai negozi. Altri abitanti, invece, vedono il piano come un’occasione positiva. Il quartiere diventerebbe più vivibile per le famiglie e i bambini.
Prossimi passi
L’amministrazione comunale incontrerà i rappresentanti del comitato di quartiere la prossima settimana. Si cercheranno soluzioni per recuperare i posti auto nelle vie limitrofe. I lavori dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno, salvo cambiamenti nel cronoprogramma.
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