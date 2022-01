Nuovo presidio comunale itinerante della Sala Operativa Sociale

Oggi lunedì 31 gennaio alle ore 11.30 l’Assessora capitolina alle Politiche Sociali e alla Salute, Barbara Funari, presenterà il nuovo presidio itinerante della Sala Operativa Sociale: un camper attrezzato a ufficio mobile, con a bordo un’équipe di operatori sociali e un’infermiera, che viaggerà sul territorio cittadino per intercettare e dare risposte alle persone in condizioni di fragilità che non hanno la possibilità di rivolgersi autonomamente ai servizi sociali territoriali.

Sarà presente Mauro Caliste, presidente del V municipio (presso Largo Preneste, altezza numero civico 40)