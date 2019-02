Venerdì 1 marzo 2019 alle ore 18 presso l’Enoteca Letteraria in via di S. Giovanni in Laterano, 81 a Roma presentazione del libro Nuvole strane di Marco Onofrio (Ensemble).

Interventi di: Francesco Sisinni, Palmira De Angelis, Maria Serena Felici

Coordina: Mariarita Pocino

Il nuovo libro, per Marco Onofrio, una raccolta di aforismi intrisa di quotidianità.

Marco Onofrio (Roma, 1971) È poeta, scrittore e critico letterario. Ha pubblicato, in ventinove volumi, oltre quattromilacinquecento pagine di opere (poesia, narrativa, saggistica, teatro). Ha conseguito numerosi riconoscimenti letterari, tra cui il “Montale”, il “Carver”, il “Farina”, il “Città di Sassari”, il “Città di Torino”, il “Pannunzio”, il “Viareggio Carnevale” e il “Simpatia”.

Sito internet: marconofrioscrittore.wordpress.com