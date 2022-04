Gli obiettivi di Roma e Lazio per questo finale di stagione 2021-22

Doppia ambizione per i giallorossi, unico obiettivo per i biancocelesti. Roma in corsa per la vittoria di Conference e per un piazzamento in Europa. Lazio che punta solo a un posto in coppa. Oltre alla lotta di vertice tra Inter, Milan e Napoli, il testa a testa in serie A si gioca anche nella Capitale.

Sul piano dei pronostici, Roma e Lazio offrono spunti diversi ma ugualmente interessanti in termini probabilistici. Conquista dell’UEFA Conference League, piazzamento nella seconda o terza coppa europea per il prossimo anno tramite il quinto e sesto posto in campionato, classifica marcatori di Serie A ed altri eventi calcistici della massima serie.

E’ possibile fare previsioni su tutto questo anche dando uno sguardo a portali come https://www.superscommesse.it, che mettono a disposizione dei naviganti informazioni sugli eventi sportivi, specie il calcio, e diverse modalità di pronostico da poter effettuare in sicurezza. Quote che ovviamente rispecchiano la situazione piuttosto diversa che stanno attraversando le due squadre in campionato. Ecco breve una panoramica.

Mentre Immobile rilancia e vuole tutto, in cerca del quarto titolo di capocannoniere della sua personale storia calcistica, la squadra di Sarri prova a conquistare un posto valido per l’accesso in UEFA Europa League o Conference League. Il calendario della Lazio presenta insidie e opportunità. La casalinga con il Milan e l’esterna con i bianconeri di Allegri sono le sfide più difficili per i biancocelesti. In mezzo c’è la trasferta a La Spezia e la gara interna con la Sampdoria: entrambe salve, entrambe abbordabili. Il campionato si conclude con gli scaligeri in casa: almeno sulla carta si tratta di una partita a bassa intensità per i laziali. A differenza dei giallorossi, e con un super Immobile motivato a centrare il suo traguardo personale, la Lazio ha un calendario tendenzialmente più agevole: probabile un 5° posto, probabilissimo il 6°. UEFA Europa League o Conference League sono alla portata dei biancocelesti.

Intanto, sul fronte obiettivi, si ragiona anche sul futuro prossimo del club, che inizia a sondare il mercato per rinforzare la rosa con innesti del calibro di Emerson, Allan e Mertens, esplicitamente richiesti da Sarri.

Sull’altra sponda del Tevere la Roma di Mou si gode la remuntada al Bodø, la tripletta del ritrovato Zaniolo e si prepara a tre big match di campionato in meno di un mese, tutti in esterna: Napoli, Inter e scontro diretto con la Fiorentina. Calendario impegnativo sul piano tecnico e mentale, considerando anche i prossimi impegni di Conference dei giallorossi. Restano le sfide con Bologna, Venezia e Torino ampiamente alla portata della lupa.

La conquista del 5° o 6° posto appare più complicata rispetto a quella dei biancocelesti. Josè è chiamato a intervenire sul piano mentale e modellare le ambizioni e le motivazioni dei singoli e del collettivo con il suo tipico savoir fare, spigoloso ma vincente. Il portoghese potrà anche contare sull’apporto del rientrante Spinazzola, le cui parole riferite al suo infortunio sono abbastanza eloquenti: “Il recupero è stato duro, le parole di Mourinho hanno aiutato”.

Scenario possibile: la Roma proverà a centrare entrambi gli obiettivi. Coefficiente di difficoltà: alto.

Napoli, Inter e Fiorentina sono impegni importanti per i giallorossi. Complicato anche il cammino in coppa considerando il doppio impegno con il Leicester di Rodgers corsaro ad Eindhoven. La Roma vista con il Bodø trasuda ottimismo e carattere. Archiviati gli incubi vissuti al limite del circolo polare norvegese, la squadra sembra aver allontanato timori e remore. Tifosi a mille: al 90° è subito partita la caccia al biglietto online per la gara al King Power Station.

Chi invece resta a Roma potrà godersi l’arrivo nello Stadio Olimpico della corsa di Miguel.

Lo scenario calcistico della capitale in questo finale di stagione 2021-22 è piuttosto limpido, ma nel testa a testa Roma-Lazio si intromette anche la coppia Fiorentina-Atalanta.

I viola, tornati prepotentemente alla ribalta, puntano allo strappo finale dopo il colpaccio al Maradona che ha dato morale e adrenalina alla squadra di Italiano. Orobici in caduta libera: con l’eliminazione anche dall’UEFA Europa League è molto probabile che torni in corsa per un piazzamento in Europa.