«Obiettivo Benessere» in edizione digitale

Si terrà il 3 ottobre 2020, in una speciale edizione digitale, il XV appuntamento del convegno Obiettivo Benessere, organizzato dall’Istituto Frontis di Medicina del Benessere di Roma, che si sarebbe dovuto svolgere l’8 marzo scorso presso l’Università Salesiana, ma che era stato annullato a causa del Covid.

Il convegno, gratuito, non sarà una semplice videoconferenza, ma un incontro vero e proprio con tanto di area espositiva e stand virtuali con cui interagire in diretta, ricevere materiale informativo, campioni gratuiti e molto altro. Si potranno avere anche consulenze live personalizzate a richiesta con gli specialisti di singoli settori.

Sarà sufficiente iscriversi su https://obiettivobenessere.roma.it/ e 48 ore prima dell’evento si riceverà il link per collegarsi, comodamente, dal PC, smartphone e da qualsiasi altro device.

In questa giornata di informazione e formazione ci si concentrerà su argomenti disparati che vanno dalla salute intestinale, alla nutrizione anti-aging, all’uso di integratori e prodotti vegetali, all’incidenza dell’intossicazione da metalli pesanti, alla medicina estetica per il viso e per le gambe, ai nuovi confini della chirurgia estetica mininvasiva, al ringiovanimento genitale. Uno spazio esclusivo sarà dedicato al benessere animale con un intervento del prof. Alessandro Ciorba della Facoltà di Veterinaria di Perugia.

Per ulteriori aggiornamenti, informazioni e per meglio conoscere il programma della giornata si consiglia di visitare il sito www.obiettivobenessere.roma.it