“Obiettivo Benessere”: un appuntamento da non perdere

Per festeggiare in maniera altra e sicuramente proficua la giornata dedicata alla Festa delle Donne, l’Istituto Frontis di Medicina del Benessere di Roma ha organizzato, per il 7 marzo, presso l’Università Salesiana, P.zza dell’Ateneo Salesiano 1, la XV edizione del convegno Obiettivo Benessere, al quale partecipano ogni anno circa 400/500 persone.

L’evento, gratuito, affronterà, svariati argomenti di sicuro impatto per il pubblico quali la nutrizione, la medicina estetica, la medicina e chirurgia anti –aging.

Si tratta di temi interessanti di cui si parla quotidianamente nelle normali conversazioni come pure in ambienti culturali o strettamente professionali. In questa giornata di informazione e formazione ci si concentrerà su argomenti disparati che vanno dalla cura dell’intestino, all’alimentazione, all’utilizzo degli integratori, alle tecniche per il rinnovamento cutaneo, alle intolleranze alimentari (vere o presunte), ai trattamenti contro la cellulite, all’intossicazione da metalli pesanti, alla cura del profilo, ai nuovi confini della chirurgia estetica mininvasiva, al trattamento di capillari e varici, al ringiovanimento genitale fino alla scelta dei cosmetici più opportuni.

I vari quotatissimi relatori, sapientemente coordinati dal responsabile scientifico dell’evento Dott.ssa Paola Fiori, esporranno le proprie novità frutto di approfonditi studi nei vari campi.

Uno spazio esclusivo sarà dedicato al benessere animale con stand informativi sia dell’associazione Animali in Famiglia che di aziende che proporranno integratori specifici per i nostri amici a quattro zampe. Interverrà il prof. Alessandro Ciorba della Facoltà di Veterinaria di Perugia.

Dopo una parte introduttiva comune, ci saranno alcune attività gratuite per il pubblico ed altre riservate al personale sanitario. A seguire si terrà l’estrazione di alcuni premi in palio e, per concludere, la VI edizione di Nutrigusto, con esposizione e degustazione delle eccellenze alimentari made in Italy.

Per avere un’idea più completa dell’evento si può visitare il sito www.obiettivobenessere.roma.it

Bruna Fiorentino