Occhio alle foto del pannello fotovoltaico abbandonato nel parco

Tutti i lavori possono diventare interessanti quando… ci si mette passione.

Ieri Abitare A ha pubblicato l’articolo: da Largo Cevasco al Quarticciolo

dove la seconda foto veniva così descritta:

“… b) Parco Palatucci, fronte Largo Cevasco e roulotte varie, recinzione solita comunale e all’interno un bel pannello fotovoltaico vecchio o rotto. Ma l’impresa che lavora per ACEA Luce non poteva portarlo via mesi fa?”

Degrado, malcostume, disinteresse, tanto paga il cittadino, direbbe qualcuno. No!! Non c’è nessuno che controlla chi lavora male. Non è vero neanche questo, noi ci siamo e segnaliamo per il bene della collettività!

Ieri ho scritto nell’articolo ACEA LUCE, trattasi invece di ACEA Energia, AREA PUBBLICA a cui formuliamo la richiesta di applicare la corretta penalità contrattuale all’Impresa che ha in appalto la manutenzione dell’illuminazione del Parco Palatucci.

Vi allego un altro articolo di Abitare A del 24 marzo 2021 (tre mesi fa) di Angelo Cinat, che contiene anche le foto del palo e del pannello fotovoltaico appena caduto.

Sfido chiunque a dire che non è quello fotografato “incartato” e pubblicato ieri su Abitare A.

Signori del Municipio, perché attendete le nostre foto denuncia per sapere cosa accade nel vostro territorio?

Perché non fate qualche sopralluogo?