Un turno di stop dai lavori d’Aula per i sei consiglieri di opposizione che lo scorso 19 novembre avevano occupato l’Aula Giulio Cesare facendo saltare la seduta straordinaria sull’emergenza abitativa.

L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea capitolina ha deliberato l’interdizione per una seduta nei confronti di Francesca Barbato, Stefano Erbaggi, Mariacristina Masi, Giovanni Quarzo e Federico Rocca, del gruppo di Fratelli d’Italia, e di Maurizio Politi, del gruppo della Lega.

Dalla sospensione del consiglio alle magliette di protesta: la ricostruzione dell’episodio

Nel corso della seduta del 19 novembre 2026 l’occupazione da parte dei sei esponenti del centrodestra aveva dapprima imposto l’interruzione del dibattito e la riunione della Conferenza dei Capigruppo; di fronte al rifiuto di accogliere gli inviti della presidente Svetlana Celli a sgomberare l’emiciclo e alla scelta di restare in Aula indossando magliette che accusavano la giunta Gualtieri di favorire gli occupanti di immobili, i lavori erano stati dichiarati chiusi in anticipo.

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