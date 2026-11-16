Nuovo fronte di protesta negli istituti superiori del litorale romano. Questa mattina – lunedì 16 novembre- il liceo Anco Marzio di Ostia è stato occupato nel corso di un’azione che ha suscitato la dura denuncia della senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino: secondo la ricostruzione riferita dalla parlamentare, un gruppo di persone incappucciate avrebbe fatto uscire dallo stabile gli alunni già presenti all’interno, impedendo successivamente l’ingresso agli altri studenti.

La vicenda si innesta nell’ondata di mobilitazioni che nelle ultime settimane ha attraversato diversi licei della Capitale e segue di pochi giorni l’occupazione del liceo Federigo Enriques di Ostia — iniziata il 9 novembre sulle criticità degli edifici e sulle politiche scolastiche — durante la quale alcune famiglie avevano denunciato richieste di documenti d’identità da parte di soggetti a volto coperto ai ragazzi diretti in assemblea.

La richiesta di chiarezza sulle dinamiche e l’iniziativa al Senato

In una nota ufficiale, Pellegrino parla di «una vera e propria escalation di violenza e illegalità che sta stringendo in una morsa gli istituti scolastici del litorale romano e su cui le autorità devono fare immediata luce». Riferendosi agli episodi segnalati all’Enriques come a «una “schedatura” in piena regola, un metodo da polizia politica che ricorda le stagioni più buie del nostro passato», la senatrice sostiene che all’Anco Marzio si sia consumato «lo step successivo: blindare gli edifici scolastici nelle mani di pochi facinorosi e negare il diritto allo studio».

Dopo aver espresso vicinanza a famiglie, studenti e personale scolastico, sottolineando che «le scuole non sono zone franche, né territori di conquista per presunti “tribunali del popolo”», l’esponente di FdI ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare per chiedere interventi immediati e un monitoraggio straordinario sul territorio, mentre restano da verificare i contorni esatti degli episodi e l’eventuale coinvolgimento di esterni.

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