OEPAC, richieste online da Giovedì 21 Marzo 2024

Da giovedì 21 Marzo 2024 sarà possibile presentare la richiesta dell’OEPAC (Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione) per i minori con disabilità per l’anno scolastico 2024/25.

Il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale ha digitalizzato la procedura, pertanto la domanda dovrà essere presentata esclusivamente online, non più in formato cartaceo, e potrà essere inserita in qualsiasi momento dell’anno scolastico attraverso il nuovo Servizio online.

Per accedere al servizio occorre collegarsi al Portale Istituzionale > Servizi > Scuola> OEPAC – Servizio autonomia e inclusione alunni con disabilità > Domanda online.

Per iniziarte la procedura occorre utilizzare le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o della Carta d’Identità Elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Se si accede per la prima volta ai Servizi online di Roma Capitale, dopo l’identificazione, occorre procedere con la registrazione del proprio profilo.

Coloro che già usufruiscono del servizio OEPAC non devono presentare una nuova richiesta di iscrizione al servizio, a meno che non debbano cambiare ciclo scolastico per l’a.s. 2024/25; se necessario, possono apportare modifiche per il prossimo anno scolastico.

ll servizio OEPAC di Roma Capitale ha l’obiettivo di assicurare la piena integrazione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità certificata, o in via di certificazione (articolo 3 legge 104/92) assicurando il diritto allo studio, all’educazione, all’istruzione, all’autonomia, all’inclusione e alla continuità.

Ulteriori informazioni sulla pagina dedicata del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale.

