Oggi, 2 dicembre 2019, ripartono le corse della linea 81

Da oggi. lunedì 2 dicembre 2019, ripartono le corse della linea 81 da Piazza Roberto Malatesta per Piazza Risorgimento, ripristinando le 11 fermate soppresse nel quartiere Prenestino più di un anno fa.

Per condividere il successo della mobilitazione promossa da abitanti, gruppi fb, comitato di quartiere, centro sociale che ha permesso il ritorno del capolinea e del diritto alla mobilità per gli abitanti, e fare il punto sul progetto di riqualificazione della Piazza, alle 18.30 mini aperitivo organizzato dal gruppo Facebook Sei del Prenestino DOC e alle 19 riunione del Comitato di Quartiere Pigneto Prenestino in Piazza Roberto Malatesta (nell’atrio della stazione della metropolitana in caso di condizioni meteo avverse).