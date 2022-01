Oggi, 225°anniversario della giornata nazionale della bandiera

Oggi ricorre il 225°anniversario della giornata nazionale della bandiera, simbolo codificato nell’articolo 12 della Costituzione Italiana e festa Nazionale istituita dal 1996 in occasione del 200° anniversario (Il tricolore Italiano nasce a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797). Con la sua prima adozione come bandiera nazionale da parte di uno Stato Italiano sovrano, la Cispadana,il tricolore divenne vessillo nazionale con la proclamazione del Regno d’Italia il 17 marzo 1861.

Oggi purtroppo si è perso il valore significativo della bandiera e solo in occasioni celebrative e/o “ sportive” essa ci identifica in una Nazione. Un plauso ai nostri Italiani all’Estero che ancora la espongono con orgoglio, e non per esibizionismo, ma per ricordare le loro origini nonostante la lontananza. Dobbiamo riscoprire il piacere e l’orgoglio ogni volta che vediamo il nostro vessillo, che malgrado le divisioni: politiche, sociali, culturali e di fede, esso ci identifica in una Nazione unita, in special modo in questi contesti odierni…..cui viviamo e lavoriamo. Per questo, invitiamo tutti gli italiani a esporre la nostra bandiera per l’intera giornata.

I tre colori hanno un significato simbolico: Verde come il colore dei nostri prati e le nostre valli, Bianco come la neve delle nostre “inviolabili” cime montuose, Rosso come il sangue dei nostri caduti, che immolarono le loro vite per la libertà e la pace della nostra Patria.

Viva il Tricolore! Viva l’Italia!