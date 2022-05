Oggi, 30 maggio 2022 Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, una malattia cronica tra le più comuni e più gravi del sistema nervoso centrale. La Sclerosi Multipla, solo in Italia, colpisce 133.000 persone con una diffusione doppia nelle donne rispetto agli uomini, ed è la prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti, con l’esordio tipico intorno ai 30 anni.

“Desidero esprimere la mia vicinanza alle persone che ne sono affette, alle loro famiglie ed a tutto il personale sanitario e associazionistico impegnato nel dar loro competenza e vicinanza. Questa giornata sia per tutti noi da stimolo per ricordare che occorre impegnarsi sempre di più per garantire ogni tutela possibile alle persone che convivono con questa malattia, affinché sia loro assicurata una adeguata qualità della vita. Troppo spesso, infatti, questa malattia viene disconosciuta e chi ne soffre si ritrova spesso a dover gestire difficoltà nella vita quotidiana come, ad esempio, la mancanza di tutele sul posto di lavoro o la difficoltà negli spostamenti”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d’Italia e fondatore di Planet Onlus”.

Noi, nel ‘nostro piccolo’, – prosegue la nota – con la forza delle nostre idee e dei nostri progetti, e con l’aiuto di tanti volontari e donatori, abbiamo potuto dare un contributo per facilitare la vita quotidiana di chi fronteggia ogni giorno questa patologia. Ben diciassette anni fa, come Planet Onlus, abbiamo donato, infatti, un veicolo attrezzato con pedana elettroidraulica per il trasporto comodo in carrozzina delle associate AISM. Questa per noi è la Politica: competenza nel realizzare progetti, ma sopratutto realizzarli per aiutare i cittadini”.