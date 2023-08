Oggi, 78 anni fa, ricordiamo!

Quei ritorni di Fiamma

Un paio di giorni fa ho segnalato l’entrata di Massimiliano Panero, ex candidato alle Europee in Piemonte per Casapound nel 2019, trumpiano e no vax, nel Consiglio di Amministrazione della Società Sogesid, del MEF di Giorgetti. La nomina è stata benedetta da Fratelli d’Italia in Piemonte e accettata di buon grado dal corregionale ministro Pichetto Fratin. Oggi segnalo sul caso l’Interrogazione parlamentare dell’Onorevole Marco Grimaldi, di Alleanza Verdi Sinistra.

“Il Partito Climafreghista è pronto a colpire ancora. Arrivano altri rinforzi più negazionisti anche della corrente Malan-Salvini. Qualcuno a Palazzo Chigi, al Mef e all’ex ministero dell’Ambiente dovrà spiegare al Parlamento e all’opinione pubblica perché viene messo in un Cda di una società che gestisce vari servizi ambientali un esponente della destra estrema ma già candidato per Casapound, novax, fan del partito di Putin e che è arrivato a definire poche settimane fa, Kiev uno Stato terrorista. Ma la cosa più grave: fieramente negazionista dei cambiamenti climatici”. “In Italia per colpa dei climafreghisti continuiamo a rincorrere le emergenze senza una strategia chiara di prevenzione, che permetterebbe di risparmiare il 75% delle risorse economiche spese per i danni provocati dalla siccità e dagli incendi, da eventi estremi, alluvioni, piogge e frane. Per decenni, i giganti del petrolio e del gas hanno ingannato l’opinione pubblica sulle conseguenze dell’uso dei combustibili fossili. Ora dobbiamo affrontare inondazioni devastanti, tremende siccità e boschi e foreste divorati dalle fiamme”. “Ma si rendono conto che quella è una società che vuole tutelare l’ambiente, ma con che faccia e con quale credibilità hanno scelto un personaggio così?”.

“Il pilota di Hiroshima / Un duro alla maniera di John Wayne / Ray Ban scuri, il lavoro era guerra / Ma negli occhi, quel bimbo sulla terra //.”. (I Nomadi, “Il Pilota di Hiroshima”, 1992, dall’Album “Ci penserà poi il Computer”)

6 Agosto 1945, l’atomica a Hiroshima e il 9 a Nagasaki

Oggi, 6 Agosto 2023, ricorre il 78* Anniversario del bombardamento atomico americano sulla città giapponese di Hiroshima. Tre giorni dopo, lo stesso trattamento toccherà alla città di Nagasaki. In quella manciata di ore il mondo sperimenterà, per la prima volta, la potenza distruttrice del risultato del Progetto Manhattan, iniziato il 13 Agosto 1942 e condotto dagli USA con l’appoggio del Canada e del Regno Unito.

Obiettivo di quel Progetto scientifico era costruire la bomba all’Idrogeno (o bomba H) prima che lo facessero i nazisti. il risultato di quel Progetto la Storia ce lo ha consegnato diremmo così “a futura Memoria” e voi potete leggerlo nelle righe che seguono. Durante la guerra, finita da noi da pochi mesi prima di quell’Agosto di morte, la città di Roma (purtroppo non la sola in Italia) aveva sperimentato, per ben 52 volte, la potenza distruttrice dei bombardieri americani che causò migliaia di morti, ma quella che si sprigionò prima su Hiroshima e poi su Nagasaki in quei due giorni di Agosto, come potenza di morte non aveva paragone con niente altro al mondo: dopo lo scoppio della prima bomba su Hiroshima subito morirono 80mila persone, poi la cifra arrivò a 250mila e molte migliaia moriranno, negli anni successivi, per le radiazioni assorbite.

E’ giusto, dunque, fare Memoria di quei giorni e di quei morti innocenti (sono sempre i civili che pagano il prezzo più alto in una guerra) e insieme ricordare, con queste righe e con quelle che sotto leggerete, a che punto può spingersi l’uomo quando si lascia trasportare dalla violenza.

Il mattino del 6 agosto 1945 alle 8.16, l’Aeronautica militare statunitense lanciò la bomba atomica “Little Boy” sulla città giapponese di Hiroshima, seguita tre giorni dopo dal lancio dell’ordigno “Fat Man” su Nagasaki. Il numero di vittime dirette è stimato da 100.000 a 200.000, quasi esclusivamente civili. Per la gravità dei danni diretti ed indiretti causati dagli ordigni, e per il fatto che si è trattato del primo e unico utilizzo in guerra di tali armi, i due attacchi atomici vengono considerati fra gli episodi bellici più significativi dell’intera storia dell’umanità.

Il bombardamento di Hiroshima La scelta della data del 6 agosto si basò sul fatto che nei giorni precedenti diverse nubi stratificate coprivano la città, mentre il giorno dell’attacco il tempo era variabile. Per la scelta fu deciso di far decollare, prima della missione vera e propria, un B-29 senza armamento, il cui compito era quello di indicare al comando la situazione del tempo sopra le città scelte per lo sgancio. Quando gli altri B-29Hiroshima. Tutti i dettagli, la pianificazione precisa, della tabella di volo, la bomba a gravità, l’armamento della bomba con i suoi 60 kg di 235U (uranio 235), vennero studiati nei minimi particolari e tutto si svolse così come era stato stabilito a tavolino. stavano già volando ricevettero l’ok per bombardare

Circa un’ora prima del bombardamento, la rete radar giapponese lanciò un allarme immediato, rilevando l’avvicinamento di un gran numero di velivoli americani diretti nella zona meridionale del Giappone. L’allarme venne diffuso anche attraverso trasmissioni radio in moltissime città del Giappone, e fra queste anche Hiroshima. Gli aerei si avvicinarono alle coste dell’arcipelago giapponese a un’altezza molto elevata.

Poco prima delle 08:00, la stazione radar di Hiroshima stabilì che il numero di velivoli entrati nello spazio aereo giapponese era basso, probabilmente non più di tre, perciò l’allarme aereo venne ridimensionato (il comando militare giapponese infatti aveva deciso, per risparmiare il carburante, di non far alzare in volo i propri aerei per le formazioni aeree americane di piccole dimensioni). I tre aeroplani americani erano i bombardieri Enola Gay, The Great Artiste e un altro aereo, in seguito chiamato Necessary Evil, cioè “Male necessario” (l’unica funzione di questo aereo fu quello di documentare, attraverso una serie di fotografie, gli effetti dell’impiego dell’arma atomica).

Il normale allarme aereo non venne azionato, dato che veniva normalmente attivato solo all’approssimarsi dei bombardieri. Alle 08:15 l’Enola Gay lanciò “Little Boy” sul centro di Hiroshima. L’esplosione si verificò a 580 metri dal suolo, con uno scoppio equivalente a 13 chilotoni, uccidendo sul colpo tra le 70.000 e le 80.000 persone. Circa il 90% degli edifici venne completamente raso al suolo.

Testimone oculare del bombardamento di Hiroshima fu il padre gesuita e futuro Generale dei gesuiti Pedro Arrupe, che allora si trovava in missione in Giappone presso la comunità cattolica della città e che portò aiuto ai sopravvissuti. Riguardo al bombardamento atomico egli scrisse:

«Ero nella mia stanza con un altro prete alle 8.15, quando improvvisamente vedemmo una luce accecante, come un bagliore al magnesio. Non appena aprii la porta che si affacciava sulla città, sentimmo un’esplosione formidabile simile al colpo di vento di un uragano. Allo stesso tempo porte, finestre e muri precipitarono su di noi in pezzi. Salimmo su una collina per avere una migliore vista. Da lì potemmo vedere una città in rovina: di fronte a noi c’era una Hiroshima decimata. Poiché ciò accadde mentre in tutte le cucine si stava preparando il primo pasto, le fiamme, a contatto con la corrente elettrica, entro due ore e mezza trasformarono la città intera in un’enorme vampa. Non dimenticherò mai la mia prima vista di quello che fu l’effetto della bomba atomica: un gruppo di giovani donne, di diciotto o venti anni, che si aggrappavano l’un l’altra mentre si trascinavano lungo la strada. Continuammo a cercare un qualche modo per entrare nella città, ma fu impossibile. Facemmo allora l’unica cosa che poteva essere fatta in presenza di una tale carneficina di massa: cademmo sulle nostre ginocchia e pregammo per avere una guida, poiché eravamo privi di ogni aiuto umano. L’esplosione ebbe luogo il 6 agosto. Il giorno seguente, il 7 agosto, alle cinque di mattina, prima di cominciare a prenderci cura dei feriti e seppellire i morti, celebrai Messa nella casa. In questi momenti forti uno si sente più vicino a Dio, sente più profondamente il valore dell’aiuto di Dio. In effetti ciò che ci circondava non incoraggiava la devozione per la celebrazione per la Messa. La cappella, metà distrutta, era stipata di feriti che stavano sdraiati sul pavimento molto vicini l’uno all’altro mentre, soffrendo terribilmente, si contorcevano per il dolore».

Il bombardamento di Nagasaki

La mattina del 9 agosto 1945 l’equipaggio del Boeing B-29 Superfortress, il bombardiere designato per la missione, si alzò in volo con a bordo la bomba atomica soprannominata “Fat Man”, alla volta di Kokura, l’obiettivo iniziale della missione. Tuttavia le nubi non permisero di individuare esattamente l’obiettivo, e dopo tre passaggi sopra la città, e ormai a corto del carburante necessario per il viaggio di ritorno, l’aereo venne dirottato sull’obiettivo secondario, Nagasaki. Intorno alle 07:50 ora di Tokyo, il silenzio sulla città giapponese venne squarciato dall’allarme aereo, allarme che durò fino alle 08:30, quando cessò. Alle 10:53 i sistemi radar bombardieri, e il comando giapponese ritenne che si trattasse solamente di aerei da ricognizione, e non venne lanciato nessun allarme. giapponesi segnalarono la presenza di solo due

Poco dopo, alle 11:00, l’osservatore del bombardiere, creduto aereo di ricognizione, sganciò gli strumenti attaccati a tre paracadute: questi strumenti contenevano dei messaggi diretti al professore Ryokichi Sagane, fisico nucleare dell’Università Imperiale di Tokyo che aveva studiato all’Università di Berkeley assieme a tre degli scienziati responsabili della bomba atomica, perché informasse la popolazione dell’immane pericolo che stavano per correre. I messaggi vennero ritrovati dalle autorità militari ma non furono consegnati

Effetti della bomba atomica su Nagasaki

Alle 11:02, alcuni minuti dopo aver iniziato a sorvolare Nagasaki, il capitano avvistò visivamente, così come era stato ordinato, il nuovo obiettivo. Tuttavia ancora una volta le nubi nascosero l’obiettivo. Dato che non era pensabile tornare indietro e rischiare un ammaraggio a causa della mancanza di carburante con un’arma atomica a bordo, il comandante decise, in contrasto con gli ordini, di accendere il radar in modo da individuare l’obiettivo anche attraverso le nubi. Così “Fat Man”, che conteneva circa 6,4 kg di plutonio-239, venne sganciata sulla zona industriale della città. La bomba esplose a circa 470 metri d’altezza vicino a fabbriche d’armi; a quasi 4 km a nord-ovest da dove previsto. Questo “sbaglio” salvò gran parte della città, protetta dalle colline circostanti, dato che la bomba cadde nella Valle di Urakami.

Tuttavia, il computo delle vittime rimase drammaticamente elevato. Secondo la maggior parte delle valutazioni, circa 40.000 dei 240.000 residenti a Nagasaki esposte alle radiazioni nei mesi seguenti. vennero uccisi all’istante, e oltre 55.000 rimasero feriti. Il numero totale degli abitanti uccisi viene comunque valutato intorno alle 80.000 persone, incluse le persone Tra le persone presenti a Nagasaki il 9 agosto vi era anche un ristretto numero di sopravvissuti di Hiroshima.

Fonte: https://www.laquilablog.it/6-agosto-1945-latomica-a-hiroshima-e-il-9-a-nagasaki

Ugo Fanti, Presidente della Sezione Anpi di Roma Aurelio-Cavalleggeri “Galliano Tabarini”