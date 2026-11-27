Ok dell’Assemblea Capitolina all’accesso ciclo-pedonale per la Valle dei Casali: opera attesa dal 1998
Stanziati 47.500 euro per 1.180 metri quadrati tra Largo Daga e piazza G. Pace lungo via Silvestri, mentre i lavori saranno interamente a carico del privato
L’Assemblea Capitolina ha approvato la delibera proposta dall’Assessorato all’Urbanistica per acquisire dal Demanio 1.180 metri quadrati di terreni, al costo di 47.500 euro, destinati alla realizzazione del nuovo accesso ciclo-pedonale tra Largo Daga, piazza G. Pace — lungo via Silvestri — e l’area protetta della Valle dei Casali.
L’acquisizione delle aree consente di completare un intervento previsto sin dalla convenzione urbanistica del 1998, integrata nel settembre 2011 e rimasta bloccata per la mancata disponibilità dei suoli fino alle nuove interlocuzioni avviate con l’Agenzia del Demanio nel 2024; la realizzazione materiale dell’opera sarà completamente a carico del privato.
Il recupero del portale storico e la rete dei percorsi tra i quartieri
Nel dettaglio, il progetto disegna un collegamento ciclo-pedonale verso la Valle dei Casali e il casale Consorti attraverso il restauro del portale storico di Largo Daga, ricucendo la fruibilità pubblica tra Bravetta, il Buon Pastore, la Riserva e le aree verdi confinanti.
«Qui non stiamo semplicemente riqualificando una strada, ma costruendo una nuova relazione tra la città e la Valle dei Casali», dichiara l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, evidenziando che l’intervento completa il sistema degli accessi alla Riserva e si integra con la nuova piazza e il polo educativo inaugurato nel settembre 2026.
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