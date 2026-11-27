L’Assemblea Capitolina ha approvato la delibera proposta dall’Assessorato all’Urbanistica per acquisire dal Demanio 1.180 metri quadrati di terreni, al costo di 47.500 euro, destinati alla realizzazione del nuovo accesso ciclo-pedonale tra Largo Daga, piazza G. Pace — lungo via Silvestri — e l’area protetta della Valle dei Casali.

L’acquisizione delle aree consente di completare un intervento previsto sin dalla convenzione urbanistica del 1998, integrata nel settembre 2011 e rimasta bloccata per la mancata disponibilità dei suoli fino alle nuove interlocuzioni avviate con l’Agenzia del Demanio nel 2024; la realizzazione materiale dell’opera sarà completamente a carico del privato.

Il recupero del portale storico e la rete dei percorsi tra i quartieri

Nel dettaglio, il progetto disegna un collegamento ciclo-pedonale verso la Valle dei Casali e il casale Consorti attraverso il restauro del portale storico di Largo Daga, ricucendo la fruibilità pubblica tra Bravetta, il Buon Pastore, la Riserva e le aree verdi confinanti.

«Qui non stiamo semplicemente riqualificando una strada, ma costruendo una nuova relazione tra la città e la Valle dei Casali», dichiara l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, evidenziando che l’intervento completa il sistema degli accessi alla Riserva e si integra con la nuova piazza e il polo educativo inaugurato nel settembre 2026.

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