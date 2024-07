Olimpiadi: Raggi (M5s), mai detto poco oneste ma Roma non poteva permettersele

“È una brutta abitudine riferire ad altri affermazioni che non hanno mai fatto. Io non ho mai detto – come ha affermato erroneamente il presidente Giovanni Malagò – che le Olimpiadi sarebbero state ‘poco oneste’.

Dissi – e come me prima anche l’allora premier Mario Monti senza però che nessuno osasse contraddirlo – che Roma, visto il pregresso debito di miliardi, non avrebbe potuto permettersele in quanto, dati alla mano di tutte le Olimpiadi moderne, le spese restano a carico delle città ospitanti. senza però che nessuno osasse contraddirlo – che Roma, visto il pregresso debito di miliardi, non avrebbe potuto permettersele in quanto, dati alla mano di tutte le Olimpiadi moderne, le spese restano a carico delle città ospitanti.

E non c’è sponsor privato che possa compensare quei costi. Gli stessi che continuano ad attaccarmi stanno organizzando Milano-Cortina: ritardi cronici, debiti già accumulati, strutture che non finiranno in tempo, scandali vari, addirittura le gare di bob che si terranno in un’altra nazione perché non sono stati capaci di realizzare le piste in tempo”.

Così in una nota l’ex Sindaca di Roma e consigliera capitolina del M5S Virginia Raggi.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙