Oltre 1.400 attraversamenti con il timer semaforico: così il Campidoglio vuole fermare le stragi dei pedoni

Trentasette pedoni morti da gennaio. Trentasette vite spezzate sulle strade di Roma e provincia. Una cifra che non è più solo un dato, ma un grido. E proprio da quel grido, il Campidoglio vuole ripartire per restituire sicurezza e fiducia a chi attraversa la città a piedi o in bici, ogni giorno.

L’idea è semplice quanto rivoluzionaria: semafori che mostrano i secondi che mancano al cambio di colore. Una tecnologia già diffusa in molte capitali europee che ora arriva anche a Roma, per trasformare il modo in cui pedoni e automobilisti vivono gli incroci.

“Troppo spesso – spiega l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – si accelera per non perdere il verde, senza sapere quanti secondi restano. Il countdown rende tutto più chiaro, più sicuro, più umano”.

Un piano da 630 impianti e 1.420 attraversamenti

Il progetto, messo a punto da Roma Servizi per la Mobilità, è già pronto: 630 impianti semaforici e circa 1.420 attraversamenti pedonali saranno dotati di timer digitali che scandiranno il tempo, secondo per secondo, fino al cambio di luce.

Non è solo una misura tecnica, ma un cambio di mentalità. Perché sapere quanto manca al rosso significa evitare la corsa all’ultimo istante, quella manciata di secondi che troppo spesso si trasforma in tragedia.

Gli uffici comunali hanno individuato tutti gli impianti che, per caratteristiche geometriche e normative, devono essere adeguati. Ora il progetto passerà al Dipartimento Mobilità per l’approvazione definitiva. Se tutto andrà come previsto, i lavori potranno iniziare nella seconda metà del 2026.

Le prime prove in città

Qualcosa però si muove già. Approfittando della ristrutturazione di alcuni semafori, i countdown hanno già fatto la loro comparsa in diverse strade: via Anastasio II, via Casilina all’altezza di via Filarete, via Siria, via Giustiniano Imperatore, via Arduino e via della Lega Lombarda.

Altri seguiranno a breve, in punti nevralgici come viale Marconi, piazza Pitagora, Corso d’Italia, via Principe Eugenio, Lungomare Toscanelli e via dei Pescatori.

L’obiettivo è creare una rete di attraversamenti intelligenti, dove la tecnologia diventa alleata della prudenza.

Più photored contro chi forza il giallo

Accanto ai nuovi semafori, arriveranno anche più photored, le telecamere che scattano foto a chi passa col rosso.

“A Roma ne abbiamo soltanto 11 – ricorda Patanè – e sono troppo pochi. Aumentarli significa salvare vite, perché il vero pericolo nasce proprio in quegli ultimi secondi del giallo, quando qualcuno tenta di passare comunque”.

La tecnologia, dunque, come strumento di prevenzione e deterrenza, ma anche come segnale politico: il Campidoglio vuole invertire la logica di una città in cui si corre sempre, anche dove basterebbe solo aspettare.

La Roma che rallenta per vivere

Attraversamenti rialzati, zone 30, strade scolastiche, cuscini berlinesi: negli ultimi anni Roma ha iniziato a riscrivere il suo codice della convivenza urbana. Ma con i countdown, il messaggio diventa anche simbolico.

Perché quel numero che scorre accanto alla luce del semaforo non misura solo i secondi, ma racconta un’idea diversa di città: una Roma che vuole rallentare per vivere, non per fermarsi. Una Roma che prova a fermare la corsa contro il tempo — e contro se stessa.

