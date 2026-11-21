La Corsa del Ricordo, l’evento organizzato e promosso da ASI e ANVGD, dopo dieci tappe in tutta Italia, domenica 22 novembre, concluderà il suo viaggio lungo tutta la penisola per commemorare la tragedia delle foibe e l’esodo Giuliano/Dalmata, proprio nel capoluogo pontino.

La Corsa del Ricordo di Latina, è inserita nel Circuito Podistico In Corsa Libera è organizzato in collaborazione con Opes Latina– FIDAL Latina Comitato Provinciale – Fidal Lazio, è organizzato dal Centro Fitness Montello Fitness Montello Running di Sergio Zonzin, con la collaborazione del C.R. ASI Lazio, sotto l’egida del CONI Lazio e FIDAL.

La Corsa del Ricordo quest’anno sarà dedicata a Sandro Giorgi, storico organizzatore dell’evento e dirigente di Asi, venuto a mancare quest’anno.

Saranno oltre 200 gli atleti al via che si cimenteranno sui tre percorsi studiati per permettere a tutti di essere protagonisti sull’affascinante percorso che si dipanerà fra il Lago di Fogliano e le sponde del Mar Tirreno.

14,6 km competitivi il cui start sara dato alle ore 9.30, una camminata sportiva non agonistica di 7 km aperta a tutti che prenderà il via alle 9.40 e una camminata metabolica, la nuova e coinvolgente attività volta al benessere fisico che allena il corpo e la mente, su un percorso di 4 km che partirà sempre alle 9.40.

Lo start sarà dato dall’Assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato che da sempre, insieme al Sindaco Matilde Celentano, ha creduto e sostenuto la Corsa del Ricordo, intuendone e sposandone le finalità storiche e culturali.

La passeggiata metabolica, ‘il Cuore di Melissa’, sarà l’occasione per raccogliere fondi per la ricerca sulla malattia di Huntington, una grave patologia genetica neurodegenerativa rara ed ereditaria che colpisce il sistema nervoso centrale.

Uno speaker d’eccezione, Antonio Sorrenti, da decenni storica voce del running e dell’atletica in pista, racconterà a pubblico e partecipanti, le fasi della corsa e condurrà la cerimonia di premiazione.

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