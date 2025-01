Oltre 200 interventi effettuati nella notte di Capodanno a Roma. Rilevati 30 incidenti stradali

Sono più di 200 gli interventi effettuati dalle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale impiegate sul territorio nella notte di Capodanno. Il piano di vigilanza in occasione della festività ha previsto, l’impiego di oltre 1200 caschi bianchi.

Gli agenti sono stati impegnati in molteplici attività, dai servizi di viabilità in tutte le aree interessate dai grandi eventi organizzati per la notte di San Silvestro, ai controlli sul rispetto delle norme del codice della strada, dai presidi a tutela delle piazze di pregio artistico e storico monumentale, alle mirate verifiche in materia di polizia amministrativa e per contrastare i fenomeni di abusivismo commerciale.

Diverse le pattuglie impegnate anche nei rilievi di incidenti stradali: sono una trentina quelli che hanno avuto luogo dopo la mezzanotte, di cui una decina con feriti.

Il più grave è avvenuto, in via della Pisana, all’altezza del civico 1183, dove si è verificato uno scontro tra una Nissan Qashqai ed un motoveicolo Honda.

Sul posto, per il rilievi, intervenuto il personale del XI Gruppo Marconi. A seguito dell’impatto è deceduto il conducente del motoveicolo, un uomo di nazionalità tunisina di 31 anni di età, mentre l’uomo alla guida della Nissan è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito.

Sono tuttora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

