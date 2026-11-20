Un laboratorio artigianale per occultare la droga ricavato direttamente nella plancia di un’utilitaria, trasformata in un deposito su quattro ruote. È quanto scoperto dagli agenti della Polizia di Stato nella zona tra Centocelle e Villa Gordiani, al termine di un controllo stradale nato dall’osservazione di una guida nervosa nel traffico cittadino.

I Falchi della Squadra Mobile capitolina e i poliziotti del III Distretto Fidene-Serpentara hanno seguito una vettura che procedeva a zig-zag lungo viale della Serenissima, riuscendo a bloccarla in via Olevano Romano. Di fronte all’evidente tensione manifestata dall’uomo al volante, i poliziotti hanno deciso di passare al setaccio l’abitacolo.

Il carico complessivo supera i 7,2 chilogrammi: auto sequestrata e arresto convalidato dal giudice

Il primo riscontro è arrivato dietro il sedile anteriore, dove erano occultati circa due chilogrammi di cocaina. L’attenzione degli investigatori si è poi concentrata su una leggera deformazione nella sagoma del cruscotto in corrispondenza dell’impianto stereo: rimosso il pannello in plastica, è emerso un doppiofondo ricavato manualmente con all’interno altri quattro panetti di stupefacente, portando il bilancio totale del sequestro a circa 7,233 chilogrammi.

L’automobile è stata sequestrata e il conducente, un italiano di 56 anni, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio; l’Autorità Giudiziaria ha poi convalidato il provvedimento disponendo la misura cautelare in carcere.

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