Oltre alla pandemia altre emergenze?

La mattina vivo un’ora meravigliosa nell’accompagnare due miei nipotini a scuola. Parliamo molto, ci raccontiamo la giornata trascorsa e facciamo previsioni per quella appena iniziata. È veramente una gioia intensa sentirli, lui 5 e lei 9 anni, e mi fanno il pieno di speranza per 24 ore.

Sono giorni che noto, a 20 metri dal cancello della scuola elementare, un signore di circa 80 anni, serio, triste, sempre in cravatta, accanto alla sua nipotina, bionda, silenziosa, con gli occhi sempre abbassati, una piccola fiammiferaia.

Stamattina, appena le bambine sono entrate a scuola, mi sono avvicinato a quel signore e gli ho fatto i complimenti per il suo comportamento ineccepibile sulle distanze personali (non “sociali”: è orribile!) che lui, unico, rispettava.

“Ma lei crede che il Covid sia la vera emergenza? Basta essere un po’ attenti alle norme, ogni momento, ed è tutto risolto. Mi dispiace per quelle mamme che hanno sempre bisogno di chiacchierare tutte appiccicate.

La vera emergenza è che i miei figli non si rendono conto che io posso vivere solo se accompagno la mattina mia nipote a scuola. Non ho bisogno di parlarle, la guardo solo negli occhi, lei mi sorride, apprezza il nodo della mia cravatta e aspettiamo qui l’apertura del cancello.

Ma questo fino a lunedì prossimo, quando mia figlia toglierà il gesso e tornerà ad accompagnare mia nipote a scuola. Mia figlia non si rende conto minimamente che, dopo la morte improvvisa di sua mamma 6 anni fa, io sono solo, senza alcuna compagnia.

I figli non capiscono che basterebbe una loro telefonata per riportarmi tra i vivi, tra quelli utili agli altri, tra le persone che esistono. Ogni giorno mi preparo, mi metto la cravatta per piacere alla mia nipotina, e aspetto una telefonata da mia figlia…

Dopo 1 h di attesa, vado a comprare il giornale ed un pupazzetto per lei… Torno a casa, leggo e, sempre, inevitabilmente, vado a concludere: Ma perché i miei figli non capiscono che con una piccola telefonata mi restituirebbero la vita?

Egregio signore, per me questa è la vera emergenza, ma non bastano qui la mascherina, né le distanze….”

Il signor Nicola – così si chiama – si è acceso il sigaro e mi ha augurato: Buona Giornata.

Giuro che è successo stamane davanti ad una scuola elementare di Roma.