“Oltre gli schemi per servire il Paese”: il giuramento degli Ufficiali Carabinieri a Roma

Nella mattinata di oggi, nel suggestivo Piazzale delle Bandiere della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, si è svolta la cerimonia di giuramento degli Ufficiali frequentatori dei corsi di formazione dell’Arma.

Un momento solenne, alla presenza del Comandante Generale, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, insieme a rappresentanti delle istituzioni civili e militari, al corpo accademico e ai familiari degli allievi.

A rendere ancora più solenne l’evento, la partecipazione di centotrentacinque Ufficiali appartenenti al 205° Corso di Applicazione “Fierezza”, all’8° Corso Applicativo biennale, all’8° Corso Formativo annuale del Ruolo Tecnico e al 9° Corso di Formazione annuale del Ruolo Forestale.

All’inizio della cerimonia, gli Ufficiali hanno reso gli onori alla Bandiera dell’Istituto, per poi pronunciare la formula di giuramento con cui hanno solennemente promesso fedeltà alla Repubblica Italiana, alla Costituzione e alle leggi dello Stato, assumendo gli impegni connessi allo stato militare nell’esclusivo interesse del Paese.

Nel suo intervento, il Generale Luongo ha richiamato il valore profondo del giuramento, sottolineando la responsabilità morale e professionale che accompagna ogni Ufficiale fin dall’inizio del percorso.

«Giurare fedeltà significa aderire senza riserve ai principi della Costituzione», ha affermato, evidenziando come la libertà si definisca anche attraverso il senso del dovere.

Il Comandante Generale ha poi ricordato il sacrificio dei Caduti dell’Arma, definiti come “una luce a cui guardare”, esempio permanente di dedizione allo Stato. Un pensiero è stato rivolto anche alle famiglie degli Ufficiali, definite parte integrante di questo percorso di formazione e crescita, fatto di impegno e sacrificio.

Rivolgendosi direttamente ai giovani Ufficiali, Luongo ha insistito sull’importanza dell’entusiasmo come motore dell’azione quotidiana e sulla centralità di valori come integrità, coerenza e senso del dovere.

«Un Comandante non può restare fermo per timore di sbagliare», ha osservato, invitando i nuovi Ufficiali a sperimentare, assumersi responsabilità e saper correggere la rotta quando necessario.

Un passaggio, infine, dedicato anche alla capacità di osservazione e alla crescita professionale: le intuizioni, ha sottolineato, non sono frutto del caso ma del risultato di esperienza, attenzione e formazione costante.

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