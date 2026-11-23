Un evento musicale con più di mille partecipanti, allestito senza le necessarie autorizzazioni all’interno di un locale dell’Eur, è stato fermato dalla Polizia Locale di Roma Capitale nell’ambito dei controlli sull’intrattenimento notturno.

La struttura era stata ceduta in affitto dai gestori a un’associazione per una festa privata, ma l’intervento degli agenti dei Gruppi territoriali e della Direzione Sicurezza Urbana ha permesso di verificare che la serata aveva assunto la forma di un vero concerto a pagamento privo dei titoli previsti dalla legge.

Disposta l’interruzione dell’evento e il deflusso ordinato del pubblico, i caschi bianchi hanno denunciato una persona all’autorità giudiziaria anche per violazioni dell’articolo 80 del Tulps, avviando ulteriori accertamenti sia per ricostruire eventuali altre responsabilità organizzative sia per verificare possibili irregolarità amministrative legate alla somministrazione e alle condizioni igienico-sanitarie.

Il bilancio dei controlli del fine settimana: 250 verifiche nei locali e 1.300 infrazioni stradali

L’intervento all’Eur si inserisce nel dispositivo messo in campo nel fine settimana nelle zone della movida romana, concluso con 250 controlli negli esercizi pubblici e commerciali e oltre 1.300 violazioni al Codice della Strada. A Tor Pignattara gli agenti hanno apposto i sigilli a un minimarket che aveva proseguito l’attività nonostante fosse già destinatario di un provvedimento di cessazione.

A piazza della Repubblica sono invece stati fermati due parcheggiatori abusivi: un italiano di 38 anni, denunciato per rifiuto di fornire le generalità e resistenza a pubblico ufficiale, e un 54enne italiano sanzionato per oltre mille euro con sequestro dei proventi, entrambi raggiunti anche dall’ordine di allontanamento dall’area.

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