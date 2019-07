Oltre una finestra di Lara Di Carlo

L’11 luglio 2019 alle ore 20.00 , in via della Lungara 44 a Interno 4 di Chiara Pavoni presenta l’evento artistico Colori e Parole. Saranno esposte le opere della pittrice Benedetta Guidi. La sua arte mostra la bellezza della sensualità attraverso “l’incontro” di due elementi. Questo incontro è fruttuoso, rigenerativo, crea cooperazione sociale e somiglianze tra gli opposti. L’unione di queste due figure non è la cancellazione dell’individualità, non è una prigione ma una fusione che crea libertà, che a sua volta può essere trovata nell’anima e crea amore. I corpi sono avvolti da una passione senza tempo e spazio, senza colpa, attraverso giochi di sfumature di colore.

Lara Di Carlo presenterà la sua raccolta di poesie Oltre una finestra; il suo viaggio interiore verso il mondo esterno. Un percorso a tratti onirico, a tratti reale, a volte segnato dalla sofferenza, ma animato sempre dalla volontà di reagire per continuare a guardare il mondo con occhi colmi di meraviglia, come un bambino che riesce ancora a stupirsi, a fantasticare, ma con la saggezza di un adulto che riesce a trarre insegnamento dalle proprie esperienze di vita. Poesia è per lei un connubio di semplicità, autenticità e passione, una fiamma che entra nei cuori delle persone per riscaldarli.

Modererà l’incontro Liliana Manetti; poetessa, scrittrice di romanzi e giornalista in diverse testate online e cartacee. Le poesie saranno lette dall’attrice Chiara Pavoni. È previsto l’accompagnamento musicale di Carmen Falato (sassofonista) e Cristiano Voltaggio (bassista).

L’evento è gratuito e si terrà alle ore 20.00 dell’11 luglio presso Interno 4, in via della Lungara 44.

Si chiede cortesemente di confermare la presenza al numero: 333 2062449

L. M.