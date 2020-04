Omaggio ai caduti della Resistenza in piazza delle Camelie

“In una bellissima giornata di sole – ha commentato sul suo profilo facebook il Presidente del V Municipio Giovanni Bozzuzzi – insieme alla sezione Anpi Centocelle “Giordano Sangalli”, insieme all’Assessore alle politiche scolastiche Maria Elena Mammarella ed ai cittadini che in maniera composta si sono uniti a noi a Piazza delle Camelie, abbiamo reso omaggio a coloro che hanno combattuto per la libertà, a coloro che hanno dato la loro vita per il bene più importante della nostra città e della nostra Nazione.”

“In questa particolare fase storica – prosegue Boccuzzi – in cui noi tutti stiamo tastando restrizioni di diversa natura alla nostra libertà personale per combattere contro un nemico invisibile, il #25Aprile ha una forza ancora più potente, perché ci ricorda le battaglie combattute contro un nemico in carne ed ossa che aveva ottenebrato le vite dei nostri predecessori, battaglie vinte per il bene di tutti e che dobbiamo continuare a combattere sempre.”

“Il ricordo – conclude il Presidente del V – va in particolare in questo 75° Anniversario della #Liberazione a Leonina Rondoni Forcella, compagna di Adriano Pilade Forcella, che da pochi giorni ci ha lasciato, presidente onoraria della sezione Anpi “Giordano Sangalli”, testimone implacabile delle lotte vissute durante la Resistenza, sempre infaticabile nel raccontare alle nuove generazioni la Storia di quei giorni”.

-------------------------------------

Sostieni Abitarearoma

con una donazione libera... Per una informazione libera -------------------------------------