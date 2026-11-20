Caccia aperta al presunto killer di Tor Pignattara. Su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, che dirige l’inchiesta della Squadra Mobile della Questura sull’omicidio commesso la sera del 13 novembre 2026, attorno alle 22.30, in via di Tor Pignattara 37, è stata resa pubblica agli organi di stampa e sulle piattaforme social della Polizia di Stato la fotografia del presunto autore del delitto, ancora in fase di identificazione.

Le indicazioni per aiutare gli investigatori: il numero da contattare per le segnalazioni

Per accelerare le ricerche e arrivare alla cattura del sospettato, gli inquirenti chiedono l’aiuto di eventuali testimoni o di chiunque abbia notizie sul suo conto. Chi abbia informazioni o indicazioni utili al rintraccio dell’uomo può telefonare direttamente all’utenza 3346903295 della Squadra Mobile.

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