Omicidio Cerciello Rega, sconto di pena a Hjorth ed Elder in appello bis

La Corte di Assise di Appello di Roma ha condannato Elder Finnegan Lee a 15 anni e due mesi e Gabriel Natale Hjorth a 11 anni e quattro mesi per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, avvenuto a Roma nell’estate del 2019.

In primo grado, i due studenti statunitensi erano stati condannati all’ergastolo. Successivamente, il 17 marzo 2022, la corte di Assise di appello aveva ridotto le pene, infliggendo 24 anni a Finnegan Lee Elder e 22 anni a Gabriel Natale Hjorth.

La Cassazione, però, aveva ordinato un nuovo processo di secondo grado, sostenendo che i due giovani non avevano capito di trovarsi di fronte a carabinieri, poiché Cerciello Rega e il collega Andrea Varriale, in borghese, non avevano mostrato i tesserini di riconoscimento.

Durante la lettura della sentenza, in aula erano presenti i due imputati e Rosa Maria Esilio, vedova del vicebrigadiere. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019, Cerciello Rega era in servizio con Varriale vicino all’hotel dove soggiornavano Elder e Hjorth, allora 19enni in vacanza a Roma.

I due, inizialmente intenzionati a comprare cocaina, avevano derubato il mediatore che li aveva messi in contatto con lo spacciatore, chiedendo poi un riscatto per restituire la borsa rubata.

Il mediatore, Sergio Brugiatelli, aveva chiamato i carabinieri, innescando l’operazione.

Cerciello e Varriale, inviati in borghese nel quartiere Prati, si sarebbero qualificati come forze dell’ordine davanti ai due statunitensi.

Tuttavia, quando i militari hanno chiesto i documenti, è scoppiata una violenta reazione.

Elder ha colpito Cerciello Rega con diverse coltellate, mentre Varriale, impegnato in una colluttazione con Hjorth, non è riuscito a soccorrere il collega in tempo.

Nessuno dei due carabinieri aveva una pistola. Elder e Hjorth sono stati arrestati poche ore dopo nel loro hotel.

