Si chiude in Cassazione, al termine di un percorso durato sei processi tra i vari gradi di giudizio, la storia processuale dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ventunenne ucciso a botte nel settembre 2020 a Colleferro, in provincia di Roma.

Venerdì i giudici della prima sezione penale della Suprema Corte hanno accolto la linea della Procura generale, respingendo il ricorso della difesa che chiedeva di annullare il verdetto della Corte d’Assise d’appello di piazzale Clodio e di riaprire il dibattimento, e rendendo così irrevocabile l’ergastolo per Gabriele Bianchi.

Nella sua requisitoria, il rappresentante della Procura generale Antonietta Picardi aveva chiesto il rigetto evidenziando che «la sentenza impugnata ha valutato tutto, il dolo, la sua intensità: ha risposto a tutte le censure e richieste della difesa».

L’assalto di cinquanta secondi fuori dal locale, la giustizia riparativa e le pene già definitive per Marco Bianchi, Belleggia e Pincarelli

I giudici di legittimità avevano già cristallizzato in precedenza le responsabilità penali di tutti e quattro gli imputati, rinviando però la posizione del maggiore dei fratelli di Artena sul tema delle attenuanti generiche che nell’appello bis avevano portato a una condanna a 28 anni (mentre in quella stessa sede era diventato definitivo il carcere a vita per il fratello Marco Bianchi).

Nel giugno scorso l’appello ter aveva nuovamente inflitto l’ergastolo a Gabriele Bianchi, accordandogli al contempo il via libera al percorso di giustizia riparativa; in una fase anteriore erano già passate in giudicato le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e a 21 anni per Mario Pincarelli.

Le carte processuali restituiscono la dinamica di un pestaggio consumatosi in cinquanta secondi fuori da un pub: i quattro uscirono da un’auto avventandosi indiscriminatamente contro i presenti in piazza, esponendo chiunque a un pericolo mortale, compreso Samuele Cenciarelli, intervenuto per soccorrere Willy e le cui tracce biologiche vennero individuate dagli esami scientifici su una scarpa di Belleggia.

Le motivazioni sottolineano la centralità dei colpi tecnici e micidiali sferrati dai fratelli Bianchi — con Gabriele, esperto di Mma, ad aprire l’aggressione con un calcio al petto seguito immediatamente da Marco — insieme ai pugni e al calcio alla testa inferto da Belleggia quando Willy era già a terra inerme.

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