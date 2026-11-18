La Capitale torna al centro della medicina internazionale. Domani e venerdì, 19 e 20 novembre 2026, Roma ospita Lung Cancer Surgery in the Era of Precision Oncology – A Global 2026 Up-to-Date, il principale appuntamento europeo dedicato alle neoplasie polmonari.

Patrocinato dalla Regione Lazio e presieduto da Giuseppe Cardillo, direttore della Chirurgia Toracica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, il simposio riunisce oltre cento specialisti provenienti da Europa, Stati Uniti, Cina e Medio Oriente.

Ad affiancare il professor Cardillo nella direzione scientifica ci saranno tre autorità mondiali del settore: Andrea Billè (Guy’s Hospital di Londra), Brendon Stiles (Montefiore Medical Center di New York) e Vincent Fang (Shanghai East Hospital). «Il nostro obiettivo è assicurare a ogni malato un percorso multidisciplinare completo, integrando diagnosi precoce, chirurgia mini-invasiva, terapie mirate e intelligenza artificiale», sottolinea Cardillo.

I risultati dello screening romano avviato nel 2024: «Prevenzione è dovere civico»

Uno dei momenti più attesi del convegno riguarderà il bilancio del programma di diagnosi precoce attivato dal San Camillo-Forlanini alla fine del 2024 e messo ora a confronto con le esperienze dei grandi centri esteri.

Il direttore generale dell’azienda ospedaliera, Angelo Aliquò, rivendica la lungimiranza dell’iniziativa: intercettare la malattia nelle fasi iniziali non solo moltiplica le probabilità di guarigione, ma rende sostenibile il sistema sanitario abbattendo i costi delle patologie croniche. Aliquò ha inoltre ringraziato la Regione Lazio per il sostegno garantito fin dall’esordio, auspicando l’estensione del modello preventivo ad altre strutture del territorio regionale.

Il programma delle due giornate: dalla medicina di precisione alla formazione per i giovani chirurghi

I lavori si articoleranno in due sedi. Giovedì 19 novembre, al Nuovo Centro Congressi dell’Inmi Spallanzani, la sessione Biology Drives Surgery approfondirà l’oncologia di precisione, la biopsia liquida e l’immunoterapia perioperatoria con le letture magistrali di Giuseppe Curigliano, Christian Rolfo e Paul Van Schil.

Venerdì 20 novembre, nell’Aula Magna Agazio Menniti del San Camillo-Forlanini, riflettori puntati sulle forme avanzate, sulla chirurgia robotica e sull’uso dell’intelligenza artificiale nella pianificazione operatoria, con l’intervento dell’oncopneumologa Serena Ricciardi sui nuovi schemi per i pazienti EGFR-mutati. Spazio anche alle nuove generazioni con esercitazioni pratiche su VATS avanzata e broncoscopia rigida e l’assegnazione del Best Abstract Award da 500 euro.

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