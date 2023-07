Ondata di calore, a Roma ancora bollino rosso

Massima allerta in città per l’ondata di calore che sta investendo l’Italia e che non accenna a diminuire.

Il Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell’ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero della Salute, ha emesso il bollettino ondate di calore che prevede a Roma, ancora per i prossimi giorni, il LIVELLO 3.

La Protezione Civile capitolina sta diffondendo un video con consigli utili per proteggersi dal caldo torrido. In collaborazione con Acea, segnala inoltre la App gratuita Waidy WOW, un valido aiuto per trovare fonti gratuite di approvvigionamento d’acqua .

È stata messa in campo una task force di circa 80 unità tra il personale di Protezione Civile capitolina, quello della CRI, dell’Acea e dei volontari, con lo scopo di contrastare il fenomeno delle ondate di calore, specie nei punti più sensibili della città.

“Il consiglio principale resta: ‘Non uscire nelle ore più calde’ – spiega il capo della Protezione civile di Roma Giuseppe Napolitano –L’autoprotezione è anche idratazione ma non solo“.

Aggiornamenti del 20/07/2023

Cosa significa livello 3

LIVELLO 3: Ondata di calore (condizioni meteorologiche a rischio che persistono per più giorni consecutivi). Indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

BENESSERE ANIMALI

Caronte e gli animali del Bioparco. Nel pieno della tempesta di calore causata dall’anticiclone africano, al Bioparco lo staff zoologico e veterinario adotta degli accorgimenti che aiutano agli animali ad affrontare le temperature altissime. Leggi qui