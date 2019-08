Ondata di calore il 12 agosto, e domani, martedì 13

A seguito dell’ondata di calore (Livello di rischio 3) prevista a Roma per oggi, lunedì 12 agosto, e domani, martedì 13, la Protezione Civile di Roma Capitale ha disposto la distribuzione di bottigliette di acqua in alcune zone della città, con particolare riguardo alle fasce di popolazione più a rischio come bambini, anziani e persone affette da patologie.

Dalle ore 12 fino alle ore 16 i volontari di Protezione Civile e i giovani del Servizio Civile, coordinati dal personale della Protezione Civile capitolina, distribuiscono l’acqua in via dei Fori Imperiali, in prossimità di via di San Pietro in Carcere, e a Piazza del Colosseo, in prossimità dell’Arco di Costantino.

Nella stagione estiva, le ondate di calore indicano un periodo prolungato di condizioni meteorologiche estreme, caratterizzato da temperature elevate, al di sopra dei valori usuali, che si associano in alcuni casi ad alti valori di umidità relativa, e che possono persistere per diversi giorni.

Si ricorda che per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.