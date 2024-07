Ondate Calore, Alfonsi: intensificate operazioni di lavaggio stradale in tutti i municipi

Ama, d’intesa e in coordinamento con l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, ha intensificato le operazioni di lavaggio e spazzamento in tutti i municipi.

L’obiettivo è quello di concorrere a migliorare la qualità dell’aria e a ridurre gli effetti delle ondate di calore. Gli interventi in corso prevedono l’impiego di automezzi pesanti dotati di innaffiatrici ad elevato getto di acqua e l’utilizzo di enzimi biologici per sanificare le grandi arterie ad alto scorrimento veicolare (consolari, ecc.).

Sulle altre aree, squadre addette effettuano attività di spazzamento meccanizzato con l’ausilio di spazzatrici dotate di lancia ad acqua in grado di lavare anche i marciapiedi e i punti bordo strada.

In particolare, tra maggio e giugno, sono stati oggetto di interventi mirati oltre 3.500 chilometri di strade. Nel mese di luglio, sono previsti ulteriori 2mila chilometri.

“Abbiamo voluto, con Ama, intensificare la frequenza degli interventi di lavaggio delle strade non solo per migliorare il decoro e le condizioni ambientali ma anche, in questo periodo di alte temperature, contribuire a mitigare le ondate di calore in aree molto frequentate.

Queste operazioni proseguiranno nei prossimi giorni, ad esempio in via dei Fori Imperiali, via Nazionale, via Appia e via Tuscolana e si aggiungono ad altre azioni mirate ad attenuare l’impatto del caldo elevato come gli alberi in vaso posizionati per ombreggiare le fermate degli autobus in 18 postazioni in diversi quadranti della città”, dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma capitale.

Gli interventi si aggiungono alle operazioni straordinarie di lavaggio intensivo stradale svolte nelle aree in cui si è registrata maggiore incidenza delle conseguenze dell’incendio che ha interessato nei giorni scorsi un’area privata nel quartiere di San Basilio.

Squadre e mezzi dell’azienda, su disposizione dell’ordinanza del Sindaco di Roma Capitale e in coordinamento con la Protezione civile capitolina e il Municipio IV, sono stati impegnati su oltre 50 tra strade e piazze presenti nel raggio di 1 km dall’epicentro del rogo comprese le sedi istituzionali e le aree verdi e ludiche per garantire la massima sicurezza dei bambini.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙