È online il sito RomaAiutaRoma, creato per raccogliere tutte le informazioni relative all’emergenza Coronavirus: numeri utili, ordinanze, provvedimenti. Si tratta anche di una piattaforma con cui i cittadini potranno interagire. Sarà possibile, infatti, segnalare criticità e bisogni, offrire servizi per la comunità, conoscere tutti i contenuti che Roma Capitale sta rendendo disponibili giorno dopo giorno per portare la cultura e lo svago direttamente nelle case dei cittadini.Navigando su RomaAiutaRoma, si accede a molte opportunità.

In “Numeri utili” è possibile conoscere i servizi rivolti alla fascia di popolazione più fragile e a coloro che sono stati coinvolti in prima persona. Nelle altre sezioni si potranno consultare le misure adottate dal Campidoglio, in attuazione dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per contenere la diffusione del Coronavirus, e i provvedimenti, settore per settore.

In “Collabora” imprese, piccoli commercianti e cittadini possono rendersi disponibili per un’iniziativa di pubblica utilità scrivendo a una mail dedicata.

Attraverso la sezione “Dona” si può invece aderire alla raccolta fondi avviata dalla sindaca Virginia Raggi e destinata ad aiutare, nell’immediato, coloro che più di altri sono stati messi in difficoltà dalla diffusione del Coronavirus e, successivamente, a sostenere la ripresa delle attività cittadine. Nella sezione “Le belle abitudini” sono invece raccolte le iniziative di pubblica utilità promosse dai cittadini.

“Durante queste giornate delicate ognuno sta facendo la propria parte. C’è chi è impegnato in prima linea e chi sta aiutando la collettività rimanendo a casa per contenere e frenare il contagio. Questa piattaforma digitale vuole coinvolgere tutti e dare la possibilità di reperire facilmente ogni informazione relativa all’emergenza. Perché solo insieme, con determinazione e responsabilità, riusciremo a superare questo momento difficile”, dichiara la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Il sito RomaAiutaRoma è raggiungibile a questo link o tramite il banner sulla home page del Comune di Roma. Il sito resterà online per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus.